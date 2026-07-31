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DM Vs ADM: जिले का असली बॉस कौन? DM और ADM के अधिकारों को समझें आसान तरीके से

DM vs ADM Difference: DM और ADM में क्या अंतर होता है? दोनों प्रशासनिक पदों की शक्तियां, जिम्मेदारियां, नियुक्ति प्रक्रिया और जिला प्रशासन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 31, 2026 1:49:51 PM IST

DM vs ADM: सरकारी सिस्टम में DM और ADM की भूमिका क्या होती है?
DM vs ADM: सरकारी सिस्टम में DM और ADM की भूमिका क्या होती है?


DM Vs ADM: भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) दो ऐसे पद हैं, जो जिले के सुचारू संचालन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. दोनों अधिकारी जिला प्रशासन का हिस्सा होते हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने से लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक कई महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देते हैं.

हालांकि, बहुत से लोगों को DM और ADM के अधिकार, जिम्मेदारियों और पद की स्थिति को लेकर भ्रम रहता है. आइए समझते हैं कि इन दोनों प्रशासनिक पदों में क्या अंतर है.

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जिला मजिस्ट्रेट (DM) कौन होता है?

जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) जिले का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है. आमतौर पर यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को दिया जाता है. DM जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और प्रशासन के सभी प्रमुख कार्यों की निगरानी करता है. इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी नीतियों को लागू करना, विकास कार्यों की समीक्षा करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है.

इसके अलावा, चुनाव संचालन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी DM की भूमिका बेहद अहम होती है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) कौन होता है?

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate) एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करता है. ADM को जिले के विशेष विभागों या कार्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है. वह DM द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों को संभालता है और जिले के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने में सहयोग करता है. कई बड़े जिलों में एक से अधिक ADM भी नियुक्त किए जा सकते हैं, जो वित्त, राजस्व, आपदा प्रबंधन, सामान्य प्रशासन और अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं.

DM और ADM में मुख्य अंतर

1. पद और प्रशासनिक स्तर- DM जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि ADM DM के अधीन काम करते हुए प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता है.

2. अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता- DM के पास जिले से जुड़े बड़े प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार होता है. वहीं ADM को दिए गए कार्यों और अधिकारों के अनुसार निर्णय लेने की जिम्मेदारी मिलती है.

3. कार्यों की जिम्मेदारी- DM पूरे जिले के प्रशासन की निगरानी करता है और सभी सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाता है. दूसरी ओर, ADM किसी विशेष क्षेत्र या विभाग की जिम्मेदारी संभालता है और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद करता है.

4. कानून-व्यवस्था में भूमिका- कानून-व्यवस्था बनाए रखना DM की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है. DM को कई कानूनी और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होती हैं. ADM भी कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्य कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह अधिकार उसे DM द्वारा सौंपे जाने पर मिलता है.

5. जनता के बीच भूमिका- DM जिले में सरकार और प्रशासन का मुख्य चेहरा होता है. वह सरकारी कार्यक्रमों, आपातकालीन परिस्थितियों और सार्वजनिक बैठकों में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है. ADM भी प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अधिकतर सौंपे गए कार्यों या DM की अनुपस्थिति में.

DM और ADM की नियुक्ति कैसे होती है?

DM और ADM दोनों पदों पर आमतौर पर IAS या राज्य सिविल सेवा के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं. DM की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है. ADM की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है ताकि जिला प्रशासन के कार्यों को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके. नियुक्ति की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार बदल सकती है.

जिला प्रशासन में दोनों की भूमिका क्यों जरूरी है?

आज के समय में जिला प्रशासन के सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे सरकारी योजनाओं का संचालन, चुनाव प्रबंधन, राजस्व कार्य, आपदा राहत और जनसेवा. इन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए DM और ADM मिलकर काम करते हैं. जहां DM जिले का नेतृत्व करता है, वहीं ADM प्रशासनिक कार्यों को बांटकर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाता है.

DM vs ADM का अंतर समझना छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों और प्रशासनिक व्यवस्था में रुचि रखने वालों के लिए बेहद जरूरी है. DM जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि ADM उसका महत्वपूर्ण सहयोगी होता है. दोनों अधिकारी मिलकर जिले में बेहतर शासन व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और सरकारी सेवाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करते हैं.

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Tags: ADMDMDM vs ADM
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