DIC Vacancy: न परीक्षा, न लंबी तैयारी! Digital India में नौकरी का मौका, बस पूरी होनी चाहिए ये योग्यता

Digital India Corporation Recruitment 2026: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके लिए डीआईसी ने असिस्टेंट मैनेजर (फ्यूचर स्किल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2 पद भरे जाएंगे. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार DIC की आधिकारिक वेबसाइट dic.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.

यह भर्ती विज्ञापन संख्या INDAI/160/2026-INDAI के तहत निकाली गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पद की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

DIC Recruitment 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती?

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा असिस्टेंट मैनेजर (फ्यूचर स्किल्स) के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी. चयनित उम्मीदवारों को फ्यूचर स्किल्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियों में जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है.

DIC Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विज्ञापन जारी होने की तारीख: 28 अगस्त 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 11 सितंबर 2026

उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है. हालांकि कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस या संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है. इसके अलावा मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री को वांछनीय योग्यता माना गया है. इसलिए B.Sc, अन्य संबंधित ग्रेजुएशन या MBA जैसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले योग्य उम्मीदवार इस अवसर पर विचार कर सकते हैं.

कितना अनुभव जरूरी है?

उम्मीदवार के पास तकनीकी प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजी लैब्स के प्रबंधन से जुड़ा कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अपेक्षित है. ऑपरेशंस और डेटा मैनेजमेंट की समझ भी इस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होगी. सरकारी इकोसिस्टम में काम कर चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है. साथ ही, आज के डिजिटल कार्यस्थल को देखते हुए विभिन्न AI Tools के इस्तेमाल और उनके व्यावहारिक ज्ञान को भी महत्व दिया गया है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Digital India Corporation Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Digital India Corporation Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को DIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक देखना होगा. आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म जमा करने से पहले दर्ज की गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है.