दिल्ली में टीजीटी शिक्षकों के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद, 1.42 लाख तक मंथली सैलरी

DSSSB Vacancy: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षक पदों के लिए बंपर भर्ती अभियान की घोषणा की है. गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू सहित विभिन्न विषयों के लिए कुल 5,346 रिक्तियां हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होंगे. आवेदन आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर किए जा सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 है.

Railway Jobs: रेलवे में 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा के डायरेक्ट नौकरी, 1149 पदों पर चालू है पंजीकरण, जल्द करें अप्लाई

शैक्षिक योग्यताएँ

संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर (न्यूनतम 50% अंक) आवश्यक है. स्नातक और संबंधित विषय में कम से कम दो वर्ष का अध्ययन आवश्यक है. बी.एड. डिग्री और सीटीईटी योग्यता भी आवश्यक है. ड्राइंग के लिए, बी.एड. डिग्री और सीटीईटी योग्यता जरुरी नहीं है. ड्राइंग के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग/पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक कला में पाँच वर्षीय डिप्लोमा या ड्राइंग एवं पेंटिंग/ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक है. या ड्राइंग एवं पेंटिंग/ललित कला में स्नातक और ड्राइंग एवं पेंटिंग/ललित कला में दो वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पाँच वर्ष की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी.

वेतन आवश्यकताएँ

₹44,900 – ₹1,42,400 (वेतन पे – 7), ग्रुप: ‘बी’ (जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजटेड).

चयन प्रक्रिया

टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा होगी. 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी. लिखित परीक्षा के बाद पद के आधार पर कौशल परीक्षा हो सकती है.

रिटेन एग्जाम में मिनिमम क्वॉलिफाइंग मार्क्स

सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40%

अन्य पिछड़ा वर्ग (दिल्ली): 35%

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग: 30%

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क ₹100 है. जबकि सभी श्रेणियों की महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है.

अब बिना NET के दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलेगी नौकरी, जानें कैसे कर सकतें हैं अप्लाई