Delhi Police Constable Job 2025 : पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए बढ़ी डेट, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

Delhi Police Constable Job : दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है. अब कैंडिडेट 31 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी. ये फैसला उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो किसी कारणवश पहले तय समयसीमा में अप्लाई नहीं कर पाए थे.

इस भर्ती अभियान के अंदर दिल्ली पुलिस में कुल 7,565 कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों को भरा जाएगा. इसमें पुरुष, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में नियुक्तियां की जाएंगी.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : न्यूनतम इंटरमीडिएट पास जरूरी

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है. हालांकि, कुछ विशेष पदों जैसे बैंड्समैन, बुगलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर और डिस्पैच राइडर, साथ ही दिल्ली पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए 11वीं पास भी मान्य योग्यता मानी जाएगी.

ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी

पुरुष उम्मीदवारों के लिए एक एक शर्त रखी गई है – उनके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PE) और मापदंड परीक्षण (MT) के समय तक कार या मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.

एज लिमिट : 18 से 25 साल

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए. यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्गों जैसे SC, ST, OBC आदि को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी.

कितनी होगी फीस?

जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस ₹100 निर्धारित है.

SC, ST, महिला और PwD (दिव्यांग) कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगी.

फीस का भुगतान BHIM UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है.

सैलरी स्ट्रक्चर: लेवल-3 पे स्केल में होगा चयन

सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे लेवल-3 के तहत सैलरी दी जाएगी, जो कि ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह के बीच होगी. इसके साथ ही उन्हें DA (महंगाई भत्ता), HRA (मकान किराया भत्ता) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी.

अप्लाई करने का प्रोसेस: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in).

2. पंजीकरण करें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पहचान संबंधी विवरण भरें.

3. ऑनलाइन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, आयु आदि दर्ज करें.

4. दस्तावेज अपलोड करें: पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट्स और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

5. शुल्क का भुगतान करें: उपयुक्त भुगतान माध्यम से फीस भरें.

6. फॉर्म सबमिट करें: आवेदन पत्र की समीक्षा करें और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है. लास्ट डेट अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें और तैयारी में जुट जाएं.