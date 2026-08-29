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Delhi Metro Vacancy: DMRC में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, 72600 है सैलरी

Sarkari Naukri DMRC Recruitment 2026: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज है. जो कोई भी यहां अप्लाई करना चाहते हैं, वे सबसे पहले इन तमाम खास बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 29, 2026 9:32:48 AM IST

Delhi Metro Vacancy Sarkari Naukri 2026: दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.
Delhi Metro Vacancy Sarkari Naukri 2026: दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.


DMRC Supervisor Recruitment 2026: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने सुपरवाइजर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. यह भर्ती रेलवे सेक्टर में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए है. जो कोई भी यहां आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 4 पदों पर बहाली की जाएगी.

DMRC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए.

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कौन कर सकता है आवेदन?

DMRC Supervisor Recruitment 2026 के लिए उम्मीदवार का भारतीय रेलवे में कार्यरत या सेवानिवृत्त होना जरूरी है. इसके अलावा P.Way विभाग में काम करने का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार के पास कंप्यूटराइज्ड वातावरण में काम करने की जानकारी भी होनी चाहिए. साथ ही वह D&AR और विजिलेंस मामलों से मुक्त होना चाहिए. रेलवे में सुपरवाइजरी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा भी आवश्यक है.

55 से 62 वर्ष है आयु सीमा

इस भर्ती के लिए 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम आयु 55 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयु में किसी अतिरिक्त छूट का प्रावधान नहीं बताया गया है.

DMRC Supervisor Vacancy 2026: कितने पद हैं?

इस भर्ती अभियान के जरिए Supervisor/P.Way के कुल चार पदों पर नियुक्ति की जाएगी. पद के स्तर के अनुसार वेतन भी अलग-अलग निर्धारित किया गया है.

सुपरवाइज़र/P.Way (SSE): 72,600 रुपये प्रतिमाह
सुपरवाइज़र/P.Way (SE): 65,800 रुपये प्रतिमाह
सुपरवाइज़र/P.Way (JE): 56,300 रुपये प्रतिमाह
इस तरह अनुभवी रेलवे कर्मचारियों के लिए दिल्ली मेट्रो में काम करने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

DMRC Supervisor Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
DMRC Supervisor Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से Personal Interview के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मेडिकल फिटनेस प्रक्रिया से गुजरना होगा.

15 सितंबर तक भेजना होगा आवेदन

इच्छुक उम्मीदवारों को DMRC की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी. पूरा आवेदन Speed Post/Registered Post या नोटिफिकेशन में बताए गए माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना होगा. आवेदन DMRC तक 15 सितंबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए. 

Tags: Delhi MetrodmrcDMRC Recruitmenthome-hero-pos-2sarkari naukri
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