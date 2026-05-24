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Delhi Metro Vacancy: दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, 106300 है सैलरी

Delhi Metro Recruitment 2026 Sarkari Naukri: DMRC में नौकरी (Govt Jobs) करने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 8:50:45 AM IST

Delhi Metro Vacancy 2026 Sarkari Naukri: मेट्रो में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.
Delhi Metro Vacancy 2026 Sarkari Naukri: मेट्रो में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.


Delhi Metro Recruitment 2026: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इसके लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है. डीएमआरसी के इस भर्ती अभियान के तहत मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइज़र (इलेक्ट्रिकल) के कुल 37 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार 06 मई 2026 से 28 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिनके पास रेलवे, मेट्रो, PSU या सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिकल सेक्टर का अनुभव है. DMRC ने इस भर्ती प्रक्रिया को अनुभवी प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है.

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इन पदों पर होगी बहाली

मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) / असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)- 7 पद
सुपरवाइज़र/इलेक्ट्रिकल (SSE/SE/JE)- 30 पद
कुल पदों की संख्या- 37

फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

मैनेजर / असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)- उम्मीदवारों के पास सरकारी विभाग, रेलवे, PSU या मेट्रो में इलेक्ट्रिकल विभाग का कम से कम 5 वर्षों का राजपत्रित या कार्यकारी अनुभव होना चाहिए.

सुपरवाइज़र / इलेक्ट्रिकल- उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल विभाग में न्यूनतम 5 वर्षों का सुपरवाइजरी अनुभव होना आवश्यक है.

क्या है आवेदन करने की आयु सीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी न्यूनतम आयु सीमा 55 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष  होनी चाहिए. 

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

जिस किसी भी उम्मीदवार का चयन इन पदों के लिए होता है, तो उन्हें सैलरी के तौर पर निम्नलिखित भुगतान किया जाएगा.
मैनेजर/इलेक्ट्रिकल: 75,200 रुपये से 1,06,300 रुपये
असिस्टेंट मैनेजर/इलेक्ट्रिकल: 75,200 रुपये से 82,700 रुपये
 सुपरवाइज़र/इलेक्ट्रिकल: 56,300 रुपये से 79,900 रुपये

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

DMRC भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. इसमें निम्नलिखित शामिल है.
शॉर्टलिस्टिंग
व्यक्तिगत साक्षात्कार
मेडिकल टेस्ट (जरूरत अनुसार)

ऑफलाइन ऐसे करें आवेदन 

जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले DMRC की आधिकारिक वेबसाइट से भर्ती अधिसूचना डाउनलोड करनी होगी. इसके बाद आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजना होगा.

Tags: Delhi Metrodmrc
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