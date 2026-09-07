Delhi High Court Vacancy: दिल्ली हाई कोर्ट में नौकरी का शानदार मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, सैलरी भी दमदार

Delhi High Court Recruitment 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) और पर्सनल असिस्टेंट (PA) भर्ती 2026 के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 150 पद भरे जाएंगे. इनमें 117 पद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और 33 पद पर्सनल असिस्टेंट के हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली में नियुक्ति के लिए है.

Delhi High Court SPA और PA Vacancy 2026

इस भर्ती में Senior Personal Assistant के 117 और Personal Assistant के 33 पद शामिल हैं. SPA के 117 पदों में 43 सामान्य, 14 EWS, 32 OBC-NCL, 16 SC और 12 ST पद हैं. वहीं, PA के 33 पदों में 7 EWS, 16 OBC-NCL, 5 SC और 12 ST पद शामिल हैं. PA पद के लिए सामान्य वर्ग की कोई अलग वैकेंसी निर्धारित नहीं की गई है. PwBD उम्मीदवारों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण रखा गया है। SPA में 7 और PA में 3 पद PwBD श्रेणी के लिए आरक्षित हैं.

शैक्षणिक योग्यता और जरूरी स्किल

दोनों पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. हालांकि, शॉर्टहैंड स्पीड में अंतर है. SPA के लिए अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 110 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए. PA के लिए शॉर्टहैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है. उम्मीदवार को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क सामान्य, OBC-NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये तथा SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए 1,300 रुपये है. लागू ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से देना होगा. SPA और PA के लिए अलग-अलग आवेदन और शुल्क जमा करना होगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

Senior Personal Assistant का पद 7th CPC के Pay Matrix Level-8 और Personal Assistant का पद Level-7 पर है. यानी दोनों पदों पर सरकारी वेतनमान के साथ अन्य लागू भत्तों का लाभ मिलेगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Delhi High Court Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Delhi High Court Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Delhi High Court SPA PA के लिए क्या है Selection Process

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश शॉर्टहैंड टेस्ट, मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू शामिल हैं. SPA के टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड जरूरी है. इसके बाद 110 w.p.m. की अंग्रेजी शॉर्टहैंड परीक्षा होगी, जिसमें 5 मिनट में 550 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा. उम्मीदवारों को ट्रांसक्रिप्शन के लिए 45 मिनट मिलेंगे.

अच्छी तैयारी के लिए उम्मीदवारों को अभी से अंग्रेजी टाइपिंग और शॉर्टहैंड की नियमित प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए सभी नियम और पात्रता शर्तें ध्यान से जांचना जरूरी है.