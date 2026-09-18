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Delhi High Court Bharti: दिल्ली हाई कोर्ट में करियर बनाने का मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Delhi High Court Recruitment 2026: दिल्ली हाई कोर्ट में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. जो कोई भी इन पदों पर अप्लाई कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 5:57:37 PM IST

Delhi High Court Recruitment Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Delhi High Court Recruitment Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Delhi High Court Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में नौकरी पाने का मौका है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) और पर्सनल असिस्टेंट (PA) भर्ती 2026 के लिए 150 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के जरिए मौजूदा रिक्तियों को भरने के साथ भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिए भी पैनल तैयार किया जाएगा. अगर आप भी यहां अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

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Delhi High Court Vacancy 2026: 150 पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान में कुल 150 पद शामिल हैं. इनमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 117 और पर्सनल असिस्टेंट के 33 पद हैं। दोनों पद ग्रुप-B श्रेणी के हैं.

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट: 117 पद
पर्सनल असिस्टेंट: 33 पद
कुल: 150 पद

इन पदों में निर्धारित नियमों के अनुसार EWS, OBC-NCL, SC, ST और PwBD श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है. SPA के 7 और PA के 3 पद PwBD उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

Delhi High Court Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू: 15 सितंबर 2026, सुबह 11 बजे
आवेदन की अंतिम तिथि: 5 अक्टूबर 2026, रात 11 बजे
करेक्शन विंडो: 12 से 14 अक्टूबर 2026
एडमिट कार्ड: बाद में जारी होगा
परीक्षा तिथि: बाद में घोषित होगी

Delhi High Court Recruitment 2026: जरूरी योग्यता

दोनों पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित की गई है.

SPA के लिए: अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 110 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी है.

PA के लिए: अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए. उम्मीदवार को कंप्यूटर का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए.

योग्यता से जुड़ी सभी शर्तें 5 अक्टूबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए.

उम्र सीमा और छूट

1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए. SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC-NCL को 3 वर्ष की छूट मिलेगी. PwBD उम्मीदवारों तथा अन्य निर्धारित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Delhi High Court Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Delhi High Court Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन शुल्क कितना है?

General, OBC-NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये है, जबकि SC, ST और योग्य PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,300 रुपये निर्धारित है. इसके अलावा लागू ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना होगा. फीस का भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है. परीक्षा, एडमिट कार्ड और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

Tags: Delhi High CourtDelhi High Court Recruitment 2026sarkari naukri
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