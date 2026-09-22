DDA Vacancy: डीडीए में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, 50000 मिलेगी मंथली सैलरी

DDA Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे GIS और जियो-स्पेशियल क्षेत्र के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने यंग प्रोफेशनल (GIS) पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत 1 पद भरा जाएगा. योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल dda.gov.in के बजाय निर्धारित ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा.

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवार को 50,000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 26 सितंबर 2026 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें.

DDA Young Professional Vacancy 2026: एक पद पर भर्ती

DDA की इस भर्ती में Young Professional (GIS) के लिए कुल एक वैकेंसी है. पद GIS और जियो-स्पेशियल क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे युवाओं के लिए है, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि संबंधित विषय में है. यह वैकेंसी कम संख्या में होने के कारण पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच को गंभीरता से लेना जरूरी है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्न में से किसी संबंधित या समकक्ष क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए:

Geographical Information System (GIS)

Geoinformatics

Geospatial Studies

संबंधित या समकक्ष पाठ्यक्रम

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए विस्तृत पात्रता नियम जरूर जांच लेने चाहिए.

हर महीने 50 हजार पारिश्रमिक

DDA Young Professional (GIS) पद पर चयनित उम्मीदवार को 50,000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक मिलेगा. सरकारी विभाग के साथ GIS और जियो-स्पेशियल क्षेत्र में काम करने का यह अवसर संबंधित क्षेत्र के युवा प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से दो चरणों के आधार पर किया जाएगा:

1. शॉर्टलिस्टिंग: प्राप्त आवेदनों में से पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

2. इंटरव्यू: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

अंतिम चयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है.

DDA Recruitment 2026: ईमेल से ऐसे करें आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

सबसे पहले DDA का आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पात्रता और आवेदन निर्देश पढ़ें.

अपना अपडेटेड बायोडाटा तैयार करें, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का विवरण हो.

शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जैसी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी संलग्न करें

ईमेल की Subject Line में संबंधित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें.

नोटिफिकेशन में दिए गए निर्धारित आधिकारिक ईमेल पते पर पूरा आवेदन भेजें.

आवेदन 26 सितंबर 2026 की अंतिम तारीख से पहले भेजना जरूरी है.

भविष्य के रिकॉर्ड के लिए भेजे गए ईमेल और सभी दस्तावेजों की एक कॉपी सुरक्षित रखें.