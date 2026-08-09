Daroga Vs SI: दारोगा और एसआई क्या दोनों एक ही हैं पुलिस रैंक? 99% लोगों को रहता है कंफ्यूजन, यहां पढ़िए सही जबाव

Daroga Vs SI: पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के बीच अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि दारोगा और सब-इंस्पेक्टर (SI) क्या एक ही पद हैं या दोनों में कोई अंतर है. आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कई बार एक-दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल और आधिकारिक अर्थ को समझना जरूरी है.

ज्यादातर मामलों में दारोगा और सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector या SI) को एक ही पुलिस रैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ‘दारोगा’ कोई अलग आधिकारिक रैंक नहीं, बल्कि पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक और लोकप्रिय शब्द है.

यानी अगर किसी राज्य की पुलिस में किसी अधिकारी का आधिकारिक पद Sub-Inspector है, तो आम भाषा में उसे दारोगा कहा जा सकता है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर शब्दों के इस्तेमाल में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है.

SI का आधिकारिक पद क्या होता है?

सब-इंस्पेक्टर पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण जांच और कानून-व्यवस्था संबंधी रैंक है. SI को आमतौर पर पुलिस थाने में जांच, अपराध से जुड़े मामलों की कार्रवाई, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पुलिस कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है.

कई जगहों पर SI को केस की जांच करने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी मिलती है. हालांकि वास्तविक अधिकार और जिम्मेदारियां संबंधित राज्य के पुलिस नियमों और नियुक्ति व्यवस्था पर निर्भर करती हैं.

दारोगा शब्द कहां से आया?

“दारोगा” शब्द भारतीय पुलिस व्यवस्था में लंबे समय से प्रचलित है. पुराने समय में पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ अधिकारियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. समय के साथ कई राज्यों में यह शब्द पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के लिए आम बोलचाल का हिस्सा बन गया.

आज भी ग्रामीण और छोटे शहरों में पुलिस अधिकारी को “दारोगा साहब” कहकर संबोधित करना आम बात है. इसके बावजूद सरकारी दस्तावेजों और भर्ती नोटिफिकेशन में सामान्यतः Sub-Inspector (SI) जैसे आधिकारिक पदनाम का इस्तेमाल किया जाता है.

SI और Inspector में क्या अंतर है?

SI और Inspector एक ही रैंक नहीं हैं. आमतौर पर Inspector, Sub-Inspector से वरिष्ठ पद होता है. पुलिस पदानुक्रम में कई राज्यों में SI के ऊपर Inspector की रैंक होती है. इसके बाद पद और जिम्मेदारी के अनुसार उच्च अधिकारी आते हैं. हालांकि पुलिस बल की संरचना राज्यों के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए किसी विशेष राज्य की भर्ती या प्रमोशन नियमों को समझने के लिए वहां की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है.

पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार क्या समझें?

अगर किसी भर्ती विज्ञापन में Sub-Inspector (SI) पद का उल्लेख है, तो उसे ही आम बोलचाल में दारोगा कहा जा सकता है. इसलिए “दारोगा भर्ती” और “SI भर्ती” जैसे शब्द देखकर उम्मीदवारों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है.

सामान्य भारतीय संदर्भ में दारोगा और SI के बीच कोई अलग पुलिस रैंक का अंतर नहीं माना जाता. दारोगा लोकप्रिय/परंपरागत संबोधन है, जबकि Sub-Inspector (SI) आधिकारिक पदनाम है. हालांकि भर्ती, अधिकार और पदोन्नति के नियम राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं.

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