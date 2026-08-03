भारतीय छात्रों को जर्मनी दे रहा है Young Ambassador बनने का मौका, ऐसे करें आवेदन, मिलेंगी ये सुविधाएं

DAAD Young Ambassador Program 2027: जर्मनी में पढ़ाई या रिसर्च कर चुके छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (DAAD) ने Young Ambassador Program 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो अपने अनुभव के आधार पर अन्य विद्यार्थियों को जर्मनी में उच्च शिक्षा और रिसर्च के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन देना चाहते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक DAAD की आधिकारिक वेबसाइट daad.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट भरनी होगी, जिसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी जमा करनी होगी.

क्या है DAAD Young Ambassador Program 2027?

DAAD Young Ambassador Program दो सेमेस्टर का एक वॉलंटियर प्रोग्राम है. इसका उद्देश्य ऐसे छात्रों को प्रशिक्षित करना है जिन्होंने जर्मनी में पढ़ाई या रिसर्च का अनुभव प्राप्त किया है, ताकि वे अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अन्य छात्रों को सही जानकारी और मार्गदर्शन दे सकें. इस कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप से होती है, जहां प्रतिभागियों को जर्मनी की उच्च शिक्षा प्रणाली, रिसर्च इकोसिस्टम, DAAD स्कॉलरशिप और विभिन्न फंडिंग अवसरों की विस्तृत जानकारी दी जाती है.

यंग एंबेसडर की क्या होंगी जिम्मेदारियां?

चयनित प्रतिभागी अपने विश्वविद्यालय के Study Abroad Office के साथ मिलकर जर्मनी में पढ़ाई के अवसरों को बढ़ावा देंगे. उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी.

स्टडी अब्रॉड फेयर और एजुकेशन इवेंट्स में भाग लेना.

जर्मनी में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए जानकारीपूर्ण सेशन आयोजित करना.

क्लासरूम प्रेजेंटेशन और कैंपस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना.

छात्रों के सवालों का जवाब देकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना.

इस दौरान प्रतिभागियों को पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स और नेटवर्किंग का भी शानदार अनुभव मिलेगा.

प्रोग्राम के दौरान मिलने वाले लाभ

DAAD इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रतिभागियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान रहने और देश के भीतर यात्रा का पूरा खर्च DAAD स्वयं वहन करेगा. इसके अलावा प्रतिभागियों को विभिन्न देशों के यंग एंबेसडर्स के साथ नेटवर्किंग का अवसर भी मिलेगा, जिससे उनके नेतृत्व और संचार कौशल में भी सुधार होगा.

DAAD Young Ambassador Program 2027 के लिए योग्यता

इस कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी.

उम्मीदवार भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका का नागरिक होना चाहिए.

जर्मनी में पढ़ाई या रिसर्च का अनुभव होना अनिवार्य है.

1 जनवरी 2027 तक उम्मीदवार की आयु 32 वर्ष से कम होनी चाहिए.

वर्तमान में जर्मनी में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीख

DAAD के अनुसार, Young Ambassador Program 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है. वहीं, चयनित उम्मीदवारों को नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली Young Ambassadors Training Workshop में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार DAAD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में पहले योग्यता चेकलिस्ट भरनी होगी और उसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं जर्मनी में अध्ययन या रिसर्च से जुड़ी जानकारी जमा करनी होगी. समय सीमा से पहले आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

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