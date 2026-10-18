CWC Recruitment 2026: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी की भरमार, जल्द करें आवेदन, 140000 मिलेगी सैलरी

CWC Recruitment 2026: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) ने वर्ष 2026 में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का अवसर पेश किया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, CWC भर्ती 2026 के तहत असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 327 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों में जनरल, टेक्निकल, फाइनेंस और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न स्ट्रीम शामिल हैं. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीडब्यूसी की आधिकारिक वेबसाइट cewacor.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

भर्ती का विज्ञापन संख्या CWC/I-Manpower/DR/Rectt/2026/01 बताया गया है. आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और संबंधित पद की शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए.

CWC Vacancy 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं.

असिस्टेंट मैनेजर (जनरल)- 70 पद

असिस्टेंट मैनेजर (टेक्निकल)- 60 पद

असिस्टेंट मैनेजर (फाइनेंस)- 10 पद

असिस्टेंट मैनेजर (सिविल)- 22 पद

असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)- 5 पद

असिस्टेंट मैनेजर (मैकेनिकल)- 4 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (जनरल)- 78 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)- 78 पद

कुल पदों की संख्या- 327

CWC Recruitment 2026 Eligibility: शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंट मैनेजर (जनरल) पद के लिए पोस्टग्रेजुएट डिग्री या निर्धारित समकक्ष योग्यता मांगी जा सकती है. टेक्निकल और इंजीनियरिंग पदों के लिए संबंधित विषय में B.E./B.Tech की डिग्री आवश्यक हो सकती है. फाइनेंस पद के लिए वाणिज्य, CA या CMA से संबंधित योग्यता और निर्धारित अनुभव की शर्त लागू हो सकती है. जूनियर एग्जीक्यूटिव (जनरल) के लिए ग्रेजुएशन और टेक्निकल पद के लिए संबंधित विषय में B.Sc. की योग्यता बताई गई है. हालांकि, पद-वार योग्यता और अनुभव की अंतिम पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें.

CWC भर्ती 2026: आयु सीमा

दी गई जानकारी के अनुसार, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है. आयु की गणना 15 नवंबर 2026 के आधार पर बताई गई है. SC/ST, OBC-NCL और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है. सटीक कट-ऑफ और छूट के नियम आधिकारिक विज्ञापन में देखें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CWC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CWC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

CWC Online Form 2026: आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट cewacor.nic.in पर जाएं.

Careers सेक्शन खोलें.

संबंधित भर्ती विज्ञापन और आवेदन लिंक चुनें.

रजिस्ट्रेशन करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें.

आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करके उसकी रसीद या कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

CWC Recruitment 2026: महत्वपूर्ण सलाह

इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. आवेदन करने से पहले पद की योग्यता, शुल्क, चयन प्रक्रिया और परीक्षा संबंधी विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में सत्यापित करना जरूरी है.