Culture Ministry Internship 2026: संस्कृति मंत्रालय में काम करने का मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, 20000 है स्टाइपेंड

Culture Ministry Internship 2026: सरकारी क्षेत्र में काम का अनुभव हासिल करने और कला-संस्कृति से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. संस्कृति मंत्रालय ने ‘संस्कृति मंत्रालय इंटर्नशिप कार्यक्रम’ के तहत 20 इंटर्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह इंटर्नशिप India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) 2026 से जुड़ी है. कार्यक्रम के तहत चयनित इंटर्न को दिल्ली में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन की तैयारियों और संचालन से जुड़े विभिन्न कार्यों में अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा.

दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से शुरू है और उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इंटर्नशिप की अवधि दो से छह महीने तक हो सकती है और इसे रोलिंग आधार पर संचालित किया जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन के लिए किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बजाय ईमेल के माध्यम से अपने दस्तावेज भेजने होंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए बुनियादी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है. विज्ञापन में किसी विशेष विषय या डिग्री को अनिवार्य नहीं बताया गया है. सरकारी संस्थानों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक संगठनों या अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिल सकती है. हालांकि, ऐसा अनुभव अनिवार्य योग्यता के तौर पर निर्धारित नहीं किया गया है. विज्ञापन के अनुसार, संयुक्त सचिव (म्यूजियम्स) को उपयुक्त उम्मीदवार के मामले में निर्धारित योग्यता में छूट देने का अधिकार भी है.

कितना मिलेगा पारिश्रमिक?

चयनित इंटर्न को 20,000 रुपये का पारिश्रमिक दिए जाने का उल्लेख भर्ती नोटिफिकेशन में है. हालांकि, यह राशि मासिक है या पूरी इंटर्नशिप अवधि के लिए, इस संबंध में विज्ञापन में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

Culture Ministry Internship 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

Culture Ministry Internship 2026 नोटिफिकेशन

क्या काम करना होगा?

इंटर्न को IAADB 2026 की तैयारियों और कार्यक्रम से जुड़े कई क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल सकता है. इनमें रिसर्च सपोर्ट, प्रदर्शनी समन्वय, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन और डी-इंस्टॉलेशन में सहायता, विजिटर सुविधा, पब्लिक प्रोग्राम और स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन जैसे कार्य शामिल हैं. इन गतिविधियों की निगरानी क्यूरेटोरियल टीम या मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों की देखरेख में होगी.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवारों को अपना विस्तृत CV, पोर्टफोलियो, अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज और अन्य सहायक कागजात तैयार करने होंगे. इसके बाद सभी दस्तावेज iaadb@gov.in पर ईमेल के जरिए भेजने होंगे. आवेदन भेजने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. खासकर आवेदन की समय-सीमा और दस्तावेजों से जुड़ी आवश्यकताओं की दोबारा जांच करना जरूरी है.

यह इंटर्नशिप उन ग्रेजुएट युवाओं के लिए उपयोगी अवसर हो सकती है जो कला, संस्कृति, संग्रहालय, प्रदर्शनी प्रबंधन और बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के कामकाज को करीब से समझना चाहते हैं.