CTET 2026 Exam Postponed: दोबारा क्यों खोला गया रजिस्ट्रेशन, क्या है वजह और किन उम्मीदवारों को करना होगा अप्लाई?

CTET Exam Postponed Reason: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के 22वें एडिशन को मंगलवार यानी 25 अगस्त 2026 को पोस्टपोन कर दिया है. बोर्ड ने उन एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने का एक और मौका भी दिया है जो पिछली एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे.

CBSE द्वारा जारी लेटेस्ट पब्लिक नोटिस के अनुसार, CTET 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 25 अगस्त से 1 सितंबर, 2026 तक फिर से खुलेगा. जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही अपनी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा कर दी हैं, उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है.

CTET एप्लीकेशन फिर से क्यों खोला गया?

CBSE ने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले को देखते हुए लिया गया था. इस फैसले में एलिजिबल टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए क्वालिफाई करने की कानूनी ज़रूरत को पूरा करने का सही मौका देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया. इसे देखते हुए, बोर्ड ने उन एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का एक और मौका देने का फैसला किया है जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे.

CTET एप्लीकेशन पहले कब खोले गए थे?

CTET के 22वें एडिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पहले ही पूरा हो चुका था. CBSE ने 8 मई, 2026 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 11 मई से 10 जून, 2026 तक एप्लीकेशन लिए गए. जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उस दौरान अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए थे, वे दोबारा खुली एप्लीकेशन विंडो में अपना फॉर्म भर सकते हैं.

नया एप्लीकेशन पीरियड कब तक रहेगा?

नया एप्लीकेशन पीरियड 25 अगस्त से 1 सितंबर, 2026 तक है. जिन कैंडिडेट ने पहले ही अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दोबारा अप्लाई करने का मौका सिर्फ़ उन एलिजिबल कैंडिडेट के लिए है जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे. कैंडिडेट को तय डेडलाइन के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा.

CTET एग्जाम की नई तारीख कब अनाउंस होगी?

एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद CBSE ने अभी तक नई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की है. बोर्ड के मुताबिक, CTET के 22वें एडिशन के लिए रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स की घोषणा 1 सितंबर, 2026 को एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से शुरू होने के बाद की जाएगी. इसलिए, कैंडिडेट्स को नई एग्जाम डेट का इंतजार करना होगा. उन्हें एडमिट कार्ड और एग्जाम से जुड़े दूसरे इंस्ट्रक्शन्स के लिए ऑफिशियल CTET वेबसाइट पर भी नजर रखनी चाहिए.