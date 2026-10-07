CSIR Vacancy: 10वीं हैं पास, तो आपके लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 56000 से अधिक मिलेगी सैलरी

CSIR NCL MTS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है. CSIR–नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL), पुणे ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के 24 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. विज्ञापन संख्या NCL/01-2026/MTS के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले ग्रुप-C पद के लिए है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से देख लेना चाहिए.

CSIR NCL MTS भर्ती 2026: योग्यता और उम्र सीमा

MTS पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 4 नवंबर 2026 को आवेदक की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इस पद पर पे लेवल-1 के तहत 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक वेतनमान मिलेगा. X-क्लास शहर की सीमा में शुरुआती कुल मासिक वेतन करीब 40,000 रुपये बताया गया है.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. वहीं महिला उम्मीदवारों के साथ SC, ST, PwBD और ESM श्रेणी के आवेदकों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

CSIR NCL MTS परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा में 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा 450 अंकों की होगी और इसे पूरा करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे.

जनरल इंटेलिजेंस: 25 प्रश्न, 75 अंक

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न, 75 अंक

जनरल अवेयरनेस: 50 प्रश्न, 150 अंक

इंग्लिश लैंग्वेज: 50 प्रश्न, 150 अंक

इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे. गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का एक-तिहाई हिस्सा काटा जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CSIR NCL MTS Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CSIR NCL MTS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

CSIR NCL MTS के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को recruit.ncl.res.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन के दौरान वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. हालिया पासपोर्ट साइज फोटो JPG/JPEG में 4 से 100 KB तथा ब्लैक-इंक सिग्नेचर 2 से 50 KB के बीच होना चाहिए. इसके अलावा 10वीं मार्कशीट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, लागू कैटेगरी सर्टिफिकेट और जरूरत होने पर CGPA कन्वर्जन फॉर्मूला भी तैयार रखें.

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें.

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

उम्मीदवारों का चयन आवेदन की स्क्रीनिंग, कॉम्पिटिटिव लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. आवेदन की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे है, इसलिए अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए योग्य उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा.