CSIR-CEERI Vacancy: इंजीनियरिंग की रखते हैं डिग्री, तो यहां आपके लिए है बढ़िया मौका, 142000 से अधिक है सैलरी

CSIR-CEERI Recruitment 2026: अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से हैं और किसी प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधान संस्थान में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. CSIR-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CEERI), पिलानी ने 22 टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती अभियान प्रतिभाशाली युवाओं को देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान संस्थानों में काम करने का अवसर प्रदान करेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जून 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट ceeri.res.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

CSIR-CEERI, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है. यह संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर तकनीक, सेमीकंडक्टर डिवाइस, एम्बेडेड सिस्टम और अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में शोध और नवाचार के लिए जाना जाता है. यहां काम करना न केवल एक प्रतिष्ठित अवसर है, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी माध्यम है.

इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत मुख्य रूप से निम्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी:

टेक्निकल ऑफिसर

टेक्नीशियन (1)

कुल 22 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता

टेक्निकल ऑफिसर: उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech की डिग्री होनी चाहिए या फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ M.Sc की डिग्री हो.

टेक्नीशियन (1): इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में B.E./B.Tech या M.Sc की डिग्री होनी चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को CSIR-CEERI के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया के दौरान पंजीकरण, व्यक्तिगत जानकारी भरना, शैक्षणिक विवरण दर्ज करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें.

CSIR-CEERI Recruitment 2026 उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. सरकारी अनुसंधान संस्थान में काम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.