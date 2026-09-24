CRPF Vacancy: सीआरपीएफ में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, निकली है बंपर वैकेंसी, 81000 से अधिक है सैलरी

CRPF Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने एक अहम भर्ती अवसर दिया है. CRPF ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत हेड कॉन्स्टेबल (GD) और कॉन्स्टेबल (GD) के कुल 521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे. यदि आवेदन में किसी तरह की गलती रह जाती है, तो उसमें सुधार के लिए करेक्शन विंडो 12 से 14 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

521 पदों पर होगी भर्ती

CRPF Sports Quota Recruitment 2026 के तहत पदों का विवरण इस प्रकार है:

हेड कॉन्स्टेबल (GD): 182 पद

कॉन्स्टेबल (GD): 339 पद

कुल: 521 पद

यह भर्ती विशेष रूप से निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए है.

10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता होना जरूरी है. पूर्व-सेना कर्मियों के लिए सेना की समकक्ष शैक्षणिक योग्यता भी मान्य होगी. वहीं, कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष होना आवश्यक है.

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित (UR), OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है. वहीं महिला उम्मीदवारों तथा SC, ST और Ex-Servicemen श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है.

खेल उपलब्धि भी जरूरी

इस भर्ती में वही खिलाड़ी योग्य होंगे, जिन्होंने 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2026 के बीच निर्धारित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो या निर्धारित स्तर पर पदक जीता हो. आवेदन की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CRPF Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CRPF Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ऐसे होगा यहां चयन

चयन प्रक्रिया में पहचान सत्यापन, दस्तावेजों की जांच, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन/रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होंगे.

CRPF Sports Quota Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार आवेदन के लिए CRPF की भर्ती वेबसाइट पर जाएं और ‘CRPF Recruitment through Sports Quota 2026’ लिंक खोलें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करके आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लागू शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उचित होगा.