CRPF Vacancy: सीआरपीएफ में निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

CRPF Recruitment 2026: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 521 पदों पर योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए यह एक अच्छा अवसर है.

भारत के पात्र नागरिक CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है.

CRPF Sports Quota Recruitment 2026: 521 पदों का ब्योरा

इस भर्ती अभियान में हेड कॉन्स्टेबल (GD) के 182 पद और कॉन्स्टेबल (GD) के 339 पद शामिल हैं. कुल 521 पदों में 408 पद पुरुष उम्मीदवारों और 113 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं.

CRPF भर्ती 2026: कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन?

उम्मीदवार 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में जरूरी सुधार करने का भी अवसर मिलेगा. 12 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक आवेदन में करेक्शन किया जा सकेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, खेल से जुड़ी जानकारी और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें.

CRPF Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

CRPF स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी.

आवेदन प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

rect.crpf.gov.in पर जाएं.

भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन में दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांचें.

निर्धारित समय के भीतर फॉर्म सबमिट करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CRPF Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CRPF Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

हेड कांस्टेबल (GD) लेवल 4: 25,500 रुपये से 81,100 रुपये

कॉन्स्टेबल (GD) लेवल 3: 21,700 रुपये से 69,100 रुपये

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले CRPF का विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. इसमें शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, आयु सीमा, खेलों और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से जुड़ी पात्रता, इवेंट-वाइज वैकेंसी और चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है.

CRPF ने उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, संशोधन या अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी है. भर्ती से संबंधित किसी सवाल के लिए उम्मीदवार CRPF हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर संपर्क कर सकते हैं.