CPRI Vacancy: बिजली मंत्रालय में नौकरी पाने का शानदार मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 142000 होगी सैलरी

CPRI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI) ने 110 पदों पर भर्ती का अवसर दिया है. बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) के तहत आने वाले इस संस्थान ने इंजीनियरिंग ऑफ़िसर, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टेक्निकल अटेंडेंट, असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ समेत कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं.

आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. योग्य भारतीय नागरिक 12 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक CPRI की आधिकारिक वेबसाइट cpri.res.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

110 पदों पर होगी भर्ती

CPRI Recruitment 2026 के तहत अलग-अलग पदों पर कुल 110 वैकेंसी घोषित की गई हैं. इनमें Engineering Officer Grade-I के इलेक्ट्रिकल और सिविल पद, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड-I, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I, असिस्टेंट ग्रेड-II और MTS ग्रेड-I शामिल हैं. वैकेंसी की संख्या फिलहाल प्रोविजनल है। संस्थान जरूरत और उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों के आधार पर पदों की संख्या, ब्रांच या आरक्षण संबंधी विवरण में बदलाव कर सकता है.

किस पद के लिए क्या योग्यता?

Engineering Officer Grade-I के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और 2024, 2025 या 2026 का वैध GATE स्कोर जरूरी है. अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित है. Engineering Assistant के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास तीन वर्षीय डिप्लोमा और पांच साल का संबंधित अनुभव चाहिए। इसकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष है. Scientific Assistant के लिए केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास B.Sc. और पांच साल का संबंधित अनुभव मांगा गया है.

वहीं Technician Grade-I के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, जबकि Technical Attendant Grade-I के लिए मैट्रिकुलेशन और संबंधित ITI योग्यता उपयोगी है. Assistant Grade-II के लिए संबंधित विषयों में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन के साथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र जरूरी है. MTS Grade-I पदों के लिए मैट्रिकुलेशन योग्यता निर्धारित है और ये पद एक्स-सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं.

सैलरी और चयन प्रक्रिया

CPRI में पद के अनुसार वेतनमान अलग-अलग है. Engineering Officer Grade-I के लिए पे स्केल 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक है. अन्य पदों में वेतन 18,000 रुपये से 1,12,400 तक निर्धारित है. चयन प्रक्रिया में पद के अनुसार GATE स्कोर, CBT, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल हो सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

इंजीनियरिंग ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1,000 रुपये जबकि टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड-II और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 700 रुपये शुल्क है. SC, ST, PwBD, Ex-Servicemen और महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CPRI Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CPRI Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

CPRI Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार cpri.res.in पर जाकर Recruitment/Jobs सेक्शन में Advertisement No. CPRI/06/2026 चुनें. रजिस्ट्रेशन के बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें, फोटो-सिग्नेचर व जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लागू शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को हर पद के लिए अलग आवेदन और शुल्क जमा करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखें.