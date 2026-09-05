CONCOR Vacancy: रेलवे के इस कंपनी में नौकरी की भरमार, बस चाहिए ये डिग्री, 160000 है सैलरी

CONCOR Recruitment 2026: कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) ने युवाओं और अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. कंपनी ने Management Trainee (MT) और Assistant Officer (AO) के कुल 77 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CONCOR की आधिकारिक वेबसाइट concorindia.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती अभियान में कुल 77 पद शामिल हैं. इनमें 45 Management Trainee और 32 Assistant Officer के पद हैं. रिक्तियां Commercial & Operations, Accounts, Technical, MIS, Civil और Personnel & Administration जैसे विभिन्न विभागों में हैं. Management Trainee के लिए अलग-अलग पदों पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इंजीनियरिंग, MBA/PG डिग्री, CA, CS, MCA और संबंधित तकनीकी योग्यता मांगी गई है. वहीं Assistant Officer पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा के साथ निर्धारित कार्य अनुभव जरूरी है.

आवेदन शुल्क कितना है?

General, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए Management Trainee पद का शुल्क 750 + GST, जबकि Assistant Officer के लिए 500 + GST है. SC, ST, PwBD और Ex-Servicemen उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

आयु सीमा और छूट

31 अगस्त 2026 को Management Trainee पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 वर्ष, जबकि Assistant Officer के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC-NCL को 3 वर्ष और PwBD उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. लागू सभी छूटों को जोड़ने के बाद अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

यहां देखें नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक

CONCOR Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

CONCOR Recruitment 2026 अप्लाई करने का लिंक

लाखों की सैलरी और आकर्षक CTC

CONCOR में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान मिलेगा. Management Trainee का पे स्केल 50,000-3%-1,60,000 रुपये है और अनुमानित वार्षिक CTC करीब 20.11 लाख है. Assistant Officer का पे स्केल 40,000-3%-1,36,000 रुपये है, जबकि अनुमानित CTC करीब 16.09 लाख सालाना है.

कैसे होगा चयन?

Management Trainee पद के लिए पहले Computer Based Test (CBT) होगा. इसके बाद कंपनी की आवश्यकता के अनुसार Group Discussion और/या Interview आयोजित किया जा सकता है. Assistant Officer पद पर चयन केवल CBT में प्रदर्शन के आधार पर होगा. इस पद के लिए GD या इंटरव्यू नहीं होगा.