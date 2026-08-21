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Coal India Vacancy: कोल इंडिया में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, बस पूरी करनी होगी ये शर्तें

Sarkari Naukri Coal India Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 21, 2026 10:44:25 AM IST

Coal India Recruitment 2026 Sarkari Naukri: कोल इंडिया में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
Coal India Recruitment 2026 Sarkari Naukri: कोल इंडिया में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


Coal India Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए Coal India Limited (CIL) में करियर बनाने का शानदार अवसर सामने आया है. देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों में शामिल CIL ने Management Trainee (MT) पदों पर भर्ती के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती खास तौर पर माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए महत्वपूर्ण है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

CIL में करीब 2.09 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और कंपनी देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत योगदान देती है. ऐसे में यहां नौकरी न केवल बेहतर करियर का अवसर देती है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिर और प्रतिष्ठित करियर बनाने का रास्ता भी खोलती है.

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Coal India MT भर्ती 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी. Coal India MT भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है. विस्तृत विज्ञापन, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, रिक्तियों और अन्य शर्तों की जानकारी CIL की आधिकारिक वेबसाइट के “Career with CIL” सेक्शन में उपलब्ध कराई जाएगी.

GATE-2027 स्कोर से होगा चयन

इस भर्ती की सबसे अहम बात यह है कि माइनिंग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर चयन GATE-2027 स्कोर के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को GATE-2027 में माइनिंग इंजीनियरिंग पेपर के लिए उपस्थित होना जरूरी होगा. इसलिए योग्य उम्मीदवारों के लिए अभी से GATE परीक्षा की तैयारी मजबूत करना बेहद जरूरी है. अच्छे GATE स्कोर से CIL में MT पद हासिल करने की संभावना बेहतर हो सकती है.

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया और वेतनमान से जुड़ी विस्तृत शर्तें CIL द्वारा जारी किए जाने वाले विस्तृत भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट की जाएंगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

कहां करें आवेदन?

Coal India MT भर्ती 2026 के लिए आवेदन और आधिकारिक अपडेट Coal India की वेबसाइट www.coalindia.in पर उपलब्ध होंगे. उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करना चाहिए और किसी अनधिकृत स्रोत पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए.

GATE-2027 की तैयारी कर रहे Mining Engineering graduates के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण करियर अवसर है. उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आधिकारिक अपडेट देखते रहें और GATE-2027 की तैयारी पर पूरा ध्यान दें.

Tags: Coal IndiaCoal India Recruitmentsarkari naukri
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