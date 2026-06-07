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Coal India Vacancy: कोल इंडिया में नौकरी पाने का शानदार अवसर, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Coal India MT Recruitment 2026: कोल इंडिया में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 7, 2026 9:17:11 PM IST

Sarkari Naukri Coal India MT Recruitment 2026: आवेदन करने के लिए कुछ दिन बचे हैं.
Sarkari Naukri Coal India MT Recruitment 2026: आवेदन करने के लिए कुछ दिन बचे हैं.


Coal India MT Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की चाहत रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है. इसके लिए कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई है और अब इसकी अंतिम तिथि नजदीक पहुंच चुकी है. जो कोई इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल 4 दिन बचा हुआ है.

इस भर्ती अभियान के जरिए कोल इंडिया विभिन्न विभागों में कुल 660 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों को भरने जा रहा है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लें. उम्मीदवार 11 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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660 पदों पर होगी भर्ती

कोल इंडिया देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और यहां नौकरी प्राप्त करना लाखों युवाओं का सपना होता है. इस बार कंपनी ने विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. पदों की संख्या अधिक होने के कारण उम्मीदवारों के लिए चयन का अच्छा अवसर माना जा रहा है.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है.

राजभाषा विभाग के लिए उम्मीदवार के पास हिंदी विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एमए की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा है तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे भी योग्य माने जाएंगे.

कंपनी सेक्रेटरी पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त कंपनी सेक्रेटरी योग्यता आवश्यक है. उम्मीदवार का ICSI का एसोसिएट या फेलो सदस्य होना भी अनिवार्य है.

चयन प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में दो पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, संख्यात्मक क्षमता और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की कुल अवधि तीन घंटे होगी. अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि गलत उत्तर देने पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

आवेदन शुल्क और छूट

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,180 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी, PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों और कोल इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Careers” सेक्शन में उपलब्ध Management Trainee Recruitment 2026 लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो, हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), कंपनी सेक्रेटरी योग्यता प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है. 

Tags: Coal IndiaCoal India Recruitmentsarkari naukri
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