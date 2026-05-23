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CISF Vs RISF: सीआईएसएफ और आरआईएसएफ में कौन सा है बेहतर, करियर के लिहाजे से किसे चुने? पढ़िए यहां पहले

CISF Vs RISF: भारत में सुरक्षा बलों की मांग में वृद्धि के साथ CISF युवाओं का प्राथमिक विकल्प बनी हुई है, जबकि नई RISF भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं में तेजी से फैल रही है.

By: Munna Verma | Published: May 23, 2026 5:46:03 PM IST

CISF और RISF में क्या अंतर होता है?
CISF और RISF में क्या अंतर होता है?


CISF Vs RISF: भारत का सुरक्षा तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसके साथ ही प्रशिक्षित सुरक्षा की बैकअप की आवश्कता भी बढ़ गई है. जहां सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने पहले से ही देश के सबसे विश्वसनीय पैरामिलिट्री बलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना ली है, वहीं हाल में स्थापित राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (RISF) अब सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन रही है.

कई उम्मीदवार अब CISF और RISF की तुलना कर रहे हैं ताकि यह जान सकें कि कौन सी फोर्स बेहतर करियर के अवसर, मजबूत कार्य अनुभव और दीर्घकालिक विकास प्रदान करती है. हालांकि दोनों संगठन सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, कार्य करने का माहौल और भविष्य की संभावनाएं काफी भिन्न हैं.

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CISF क्या है?

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. CISF भारत की प्रमुख स्थलों की सुरक्षा का कार्य संभालता है, जिनमें एयरपोर्ट, मेट्रो सिस्टम, न्यूक्लियर प्लांट, पोर्ट, पावर हाउस और सरकारी भवन शामिल हैं. पिछले कुछ वर्षों में CISF एक अत्यंत पेशेवर बल के रूप में उभरी है, जो अपने अनुशासन, समकालीन तकनीक पर आधारित सुरक्षा उपायों और विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है.

इसके जवान अक्सर अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में कार्य करते हैं, जहां तात्कालिक निर्णय लेना और लोगों से संवाद करना, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं CISF की एक प्रमुख विशेषता इसका राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है. इसके अधिकारियों और जवानों की तैनाती भारत के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और जगहों में काम करने का अनुभव मिलता है.

RISF और उसकी भूमिका को समझना

RISF या राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया एक राज्य-स्तरीय सुरक्षा बल है. इसका मुख्य मकसद राज्य के अंदर मौजूद औद्योगिक इकाइयों, सरकारी परियोजनाओं और संवेदनशील बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है. चूंकि RISF अभी नई है, इसलिए यह अभी भी अपनी ऑपरेशनल संरचना और भर्ती प्रणाली को विकसित कर रही है. हालांकि, उम्मीद है कि यह फोर्स औद्योगिक सुरक्षा को मज़बूत करने और राज्य की रणनीतिक संपत्तियों के आसपास सुरक्षा बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

CISF के उलट RISF मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर ही काम करती है. यह उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो अपने गृह राज्य के करीब रहना पसंद करते हैं और एक ज़्यादा स्थानीय पोस्टिंग प्रणाली चाहते हैं.

कौन सी फोर्स करियर में देती है बेहतर तरक्की

जब प्रमोशन ट्रेनिंग के अवसर और लंबे समय तक चलने वाले करियर के विकास की बात आती है, तो CISF के पास अभी ज़्यादा मज़बूत बढ़त है. एक केंद्रीय बल होने के नाते, CISF प्रमोशन के व्यवस्थित रास्ते, खास यूनिट्स, आधुनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और VIP सुरक्षा या आपदा प्रबंधन जैसे कामों में डेपुटेशन के मौके देता है. CISF के जवानों को आधुनिक निगरानी टेक्नोलॉजी, एविएशन सुरक्षा सिस्टम और राष्ट्रीय स्तर के ऑपरेशन्स का अनुभव भी मिलता है. ये अनुभव अक्सर उनके पेशेवर कौशल और भविष्य के करियर की संभावनाओं दोनों को बेहतर बनाते हैं.

दूसरी ओर RISF अभी अपने शुरुआती दौर में है. हालांकि भविष्य में विस्तार से नए मौके बन सकते हैं, लेकिन अभी CISF की तुलना में इसमें प्रमोशन का ढांचा और काम की विविधता सीमित है.

काम की ज़िम्मेदारी और ज़मीनी ऑपरेशन्स

CISF के जवान नियमित रूप से हवाई अड्डों की सुरक्षा, भीड़ को संभालने, तोड़फोड़-रोधी जांच और आपातकालीन स्थितियों से निपटते हैं. उनकी ज़िम्मेदारियों में रोज़ाना लाखों आम नागरिकों से निपटना शामिल होता है, जिससे यह नौकरी बहुत गतिशील और काम के लिहाज़ से काफी चुनौतीपूर्ण बन जाती है.

RISF की ज़िम्मेदारियों का मुख्य ज़ोर औद्योगिक सुरक्षा और राज्य के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर रहने की उम्मीद है. काम का दबाव शायद तुलनात्मक रूप से कम हो, लेकिन जैसे-जैसे राजस्थान में औद्योगिक विकास बढ़ेगा, यह बल भी काफी महत्वपूर्ण बन सकता है.

वेतन, भत्ते और नौकरी की स्थिरता

दोनों ही बल सरकारी नौकरी की सुरक्षा और स्थिर आय देते हैं. हालांकि CISF के कर्मचारियों को आम तौर पर बेहतर भत्ते, केंद्र सरकार के लाभ और तबादले के ज़्यादा मौके मिलते हैं. RISF के कर्मचारियों को राज्य-स्तरीय स्थिरता और स्थानीय पोस्टिंग का लाभ मिल सकता है, जिसे कई उम्मीदवार पारिवारिक जीवन और क्षेत्रीय सुविधा के लिहाज़ से एक फ़ायदा मानते हैं.

CISF या RISF?

उम्मीदवार जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, आधुनिक सुरक्षा ऑपरेशन्स और करियर में व्यापक विकास चाहते हैं, उनके लिए आज भी CISF ही बेहतर विकल्प है. हालांकि, जो लोग राज्य-स्तरीय सेवा और स्थानीय ऑपरेशन्स वाली भूमिकाओं को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए RISF एक आशाजनक विकल्प बन सकता है. आखिरकार कौन सा बल बेहतर है, यह आपके व्यक्तिगत करियर के लक्ष्यों, काम के पसंदीदा माहौल और सुरक्षा क्षेत्र में आपकी लंबी अवधि की महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है.

Tags: CISFRISF
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