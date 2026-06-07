CISF Vacancy: सीआईएसएफ में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 92000 से अधिक है महीने की सैलरी

CISF Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे पैरामेडिकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने ASI पैरा मेडिकल स्टाफ के 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के तहत ASI (फार्मासिस्ट), ASI (एक्स-रे टेक्नीशियन) और ASI (लैब टेक्नीशियन) के पद भरे जाएंगे.

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके लिए 08 जून 2026 से 07 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-5 के तहत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक का वेतन मिलेगा.

पदवार रिक्तियों का विवरण

CISF द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी.

ASI (फार्मासिस्ट) – 18 पद

ASI (एक्स-रे टेक्नीशियन) – 1 पद

ASI (लैब टेक्नीशियन) – 5 पद

इन पदों को विभिन्न श्रेणियों जैसे UR, OBC, EWS, SC और ST के अंतर्गत विभाजित किया गया है.

महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी निम्न तिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 08 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 07 जुलाई 2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

SBI चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 09 जुलाई 2026

आयु गणना की तिथि: 07 जुलाई 2026

फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

ASI (फार्मासिस्ट): किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए. साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री होने के साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है.

ASI (एक्स-रे टेक्नीशियन): 12वीं पास होने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए.

ASI (लैब टेक्नीशियन): साइंस विषयों के साथ 12वीं पास हो और साथ ही मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए.

आवेदन करने के लिए आयु सीमा

सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

SC/ST उम्मीदवार: 5 वर्ष की छूट

OBC उम्मीदवार: 3 वर्ष की छूट

देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य, OBC और EWS वर्ग: 100 रुपये

SC, ST, भूतपूर्व सैनिक (ESM) एवं महिला उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

ऐसे होगा यहां सेलेक्शन

CISF ASI पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा:

लिखित परीक्षा (OMR/CBT आधारित)

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

दस्तावेज सत्यापन

बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (BVAT)

विस्तृत मेडिकल परीक्षा (DME/RME)