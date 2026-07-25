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CGSSB Vacancy: सरकारी शिक्षक बनने का शानदार अवसर, निकली है बंपर वैकेंसी, मंथली सैलरी है अच्छी

Sarkari Naukri CGSSB Assistant Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (CGSSB) के जरिए सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का शानदार अवसर है. उम्मीदवार जो भी इसके लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 25, 2026 3:42:44 PM IST

CGSSB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
CGSSB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


CGSSB Assistant Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (CGSSB) यानी व्यापम ने असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीजीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत E-कैडर और T-कैडर में कुल 2,294 असिस्टेंट टीचर पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती का नोटिफिकेशन 24 जुलाई 2026 को जारी किया गया है और इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पे मैट्रिक्स लेवल-06 के तहत नियुक्ति दी जाएगी.

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CGSSB Assistant Teacher Vacancy 2026: पदों का विवरण

असिस्टेंट टीचर (E-कैडर): 795 पद
असिस्टेंट टीचर (T-कैडर): 1,499 पद
कुल पद: 2,294

E-कैडर और T-कैडर दोनों के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी.

शैक्षणिक योग्यता और योग्यता मानदंड

असिस्टेंट टीचर पद के लिए उम्मीदवारों के पास:

कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक
दो वर्षीय D.El.Ed
चार वर्षीय B.El.Ed
D.Ed (विशेष शिक्षा)

इनमें से कोई एक योग्यता होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास CG TET या CTET परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता भी होनी चाहिए.

आवेदन करने के लिए क्या है आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

CGSSB Assistant Teacher Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी: 24 जुलाई 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 24 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 21 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक
आवेदन सुधार विंडो: 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक
एडमिट कार्ड जारी: 5 अक्टूबर 2026
लिखित परीक्षा (LSAT26): 11 अक्टूबर 2026

आवेदन शुल्क और फीस रिफंड की सुविधा

CGSSB भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार निर्धारित किया गया है.

सामान्य वर्ग: 350 रुपये
OBC वर्ग: 250 रुपये
SC/ST/PwD वर्ग: 200 रुपये

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा.

CGSSB Assistant Teacher Selection Process 2026

उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसमें सबसे पहले 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के चरण से गुजरना होगा. सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए चुना जाएगा.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण श्रेणी और जिले से संबंधित पात्रता की जांच जरूर कर लें. CGSSB Assistant Teacher Recruitment 2026 उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

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Tags: CGSSB Assistant TeacherCGSSB Assistant Teacher Recruitmentsarkari naukri
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