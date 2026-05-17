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CGPSC Success Story: बचपन में उठा पिता का साया, मां ने लोगों के घरों में धोए बर्तन, बेटा ऐसे बना अफसर

CGPSC Success Story: कोरबा की मानस नगर झुग्गी में पले राज पटेल ने बचपन में पिता खो दिए. मां शकुंतला देवी ने मेहनत से परिवार संभाला और आज राज युवाओं के लिए प्रेरणा हैं.

By: Munna Verma | Published: May 17, 2026 11:07:37 PM IST

CGPSC Success Story: राज पटेल की संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी
CGPSC Success Story: राज पटेल की संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी


CGPSC Success Story: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की मानस नगर झुग्गी बस्ती में पले-बढ़े राज पटेल की कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. बेहद साधारण परिवार से आने वाले राज ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था. उस समय उनकी उम्र महज तीन साल थी. पिता के निधन के बाद उनकी मां शकुंतला देवी ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली.

घर चलाने के लिए उन्होंने कभी समोसे की दुकान में काम किया, तो कभी लोगों के घरों में बर्तन धोए और सफाई का काम किया. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी. यही संघर्ष और मां की मेहनत राज के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी.

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एक कलेक्टर से मुलाकात ने बदल दी जिंदगी

राज बताते हैं कि जब वे सातवीं कक्षा में थे, तब पहली बार उनके मन में सिविल सेवा में जाने का सपना जागा. स्कूल फीस माफी से जुड़ी समस्या को लेकर उनके माता-पिता जिला कलेक्टर से मिलने गए थे. उस दिन कलेक्टर की छुट्टी थी, लेकिन छात्रों के माता-पिता आए हैं यह जानकर उन्होंने मुलाकात की. कलेक्टर का विनम्र व्यवहार और लोगों की मदद करने का तरीका राज के मन में गहरी छाप छोड़ गया. उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वे भी बड़े होकर लोगों की सेवा करेंगे.

स्कूल और शिक्षकों का मिला पूरा सहयोग

राज ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर CSEB कोरबा से पूरी की. पढ़ाई में होनहार होने के कारण स्कूल प्रशासन ने उनकी फीस माफ कर दी. इतना ही नहीं, किताबें और गाइड भी उपलब्ध कराए गए. गरीबी के बावजूद राज ने कभी अपनी परिस्थितियों को कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और हर मौके का सही इस्तेमाल किया.

कोविड काल बना तैयारी का टर्निंग पॉइंट

2019 में राज ने PG कॉलेज कोरबा में दाखिला लिया. इसी दौरान कोविड-19 महामारी आ गई और उनकी पूरी ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड में पूरी हुई. राज बताते हैं कि कोविड के दौरान YouTube और Telegram पर मुफ्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध होने लगा, जिसने उनकी तैयारी को नई दिशा दी. उन्होंने ऑनलाइन संसाधनों की मदद से UPSC और CGPSC की तैयारी शुरू की.

2021 में उनकी मुलाकात अद्वैत फाउंडेशन के आशीष सिंह से हुई, जिन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति को समझते हुए हरसंभव मदद की. बाद में उन्हें दिल्ली भेजा गया ताकि वे बेहतर तरीके से UPSC की तैयारी कर सकें.

CGPSC 2024 में हासिल की 22वीं रैंक

कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के बाद राज पटेल ने CGPSC 2024 परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल कर सबको गर्व महसूस कराया. उन्हें छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का पद मिला. हालांकि उनकी इच्छा डिप्टी कलेक्टर बनने की थी, लेकिन सीमित सीटों और आरक्षण व्यवस्था के कारण यह संभव नहीं हो पाया. DSP पद के लिए वे योग्य थे, लेकिन आवश्यक शारीरिक मापदंड पूरे न होने के कारण चयन नहीं हो सका.

लाल बत्ती नहीं, लोगों की सेवा मेरा लक्ष्य

राज का मानना है कि सिविल सेवा का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना है, न कि सिर्फ सरकारी सुविधाएं पाना. वे कहते हैं कि यदि वे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर पाते हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. आज भी उनका सपना डिप्टी कलेक्टर और आगे चलकर कलेक्टर बनने का है. राज पटेल की कहानी साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां केवल इंसान की परीक्षा लेती हैं, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और मजबूत इरादे हर मुश्किल को जीत सकते हैं.

Tags: CGPSCSuccess story
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