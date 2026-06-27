CGPSC SI Admit Card 2026 Released: सीजीपीएससी एसआई एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

CGPSC SI Admit Card 2026 Released: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) सफलतापूर्वक पास कर लिया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट online.ecgpsconline.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

CGPSC SI प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन रविवार, 12 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

एडमिट कार्ड में इन जानकारियों की जरूर करें जांच

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय, फोटो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल है. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत आयोग से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाएं?

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ सरकार द्वारा जारी कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य होगा. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है. आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

ऐसे डाउनलोड करें CGPSC SI Admit Card 2026

CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट online.ecgpsconline.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “CGPSC SI Prelims Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण जांचें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

341 पदों के लिए 63 हजार से अधिक उम्मीदवारों में मुकाबला

इस वर्ष CGPSC SI भर्ती प्रक्रिया में कुल 341 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं. आयोग के अनुसार, PET और PST चरण पूरा होने के बाद 63,342 उम्मीदवार प्रारंभिक लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किए गए हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण इस बार प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने की उम्मीद है. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

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