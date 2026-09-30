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CG Vyapam Vacancy: शिक्षा विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, बेहतरीन होगी सैलरी

Sarkari Naukri CG Vyapam Recruitment 2026: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर की नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 30, 2026 10:32:21 AM IST

CG Vyapam Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
CG Vyapam Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


CG Vyapam Lecturer Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. विज्ञापन संख्या ESTB-101/207/2025/176 के तहत कुल 854 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है.

इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 26 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड (CGSSB) के आधिकारिक पोर्टल vyapamcg.cgstate.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

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854 पदों में E और T कैडर की भर्ती

इस भर्ती अभियान में E कैडर के 424 और T कैडर के 430 पद शामिल हैं. विषयवार रिक्तियों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र शामिल हैं. हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में 120-120 पद हैं। भौतिकी के 94 पद हैं, जबकि राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में 100-100 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं.

लेक्चरर पद के लिए योग्यता क्या है?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में सेकंड डिवीजन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ B.Ed. की योग्यता भी अनिवार्य बताई गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-09 के अनुसार वेतन मिलेगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CG Vyapam Lecturer Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
CG Vyapam Lecturer Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कब होगी परीक्षा?

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन में सुधार की सुविधा उपलब्ध रहेगी. वहीं एडमिट कार्ड 23 नवंबर 2026 को जारी किए जाने हैं. भर्ती परीक्षा 29 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षा छत्तीसगढ़ के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

उम्मीदवारों को CGSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Applications सेक्शन में जाना होगा. यहां लेक्चरर भर्ती परीक्षा का लिंक चुनकर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होगा. इसके बाद संबंधित विषय का चयन, व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरना, आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना उचित रहेगा. लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और जिला मेडिकल बोर्ड के माध्यम से मेडिकल जांच प्रक्रिया होगी.

Tags: CG VyapamCG Vyapam Recruitment 2026sarkari naukri
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