Central Bank of India Bharti: सेंट्रल बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 20000 है मंथली सैलरी

Central Bank of India Recruitment 2026: बैंक में नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2026 एक अच्छा अवसर है. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने Office Assistant के 1 पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 05 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.

यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवार को 20000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जाएगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

कौन कर सकता है आवेदन?

ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. BSW, BA या B.Com जैसी डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. इसके साथ ही MS Office, Word, Excel, Tally और Internet पर काम करने की जानकारी अपेक्षित है. बेसिक अकाउंटिंग का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता के रूप में उपयोगी रहेगा.

स्थानीय भाषा में बोलने और लिखने की अच्छी क्षमता जरूरी है. हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अतिरिक्त लाभ माना जा सकता है. स्थानीय भाषा में टाइपिंग का कौशल भी महत्वपूर्ण है.

Central Bank ऑफिस असिस्टेंट एज लिमिट

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 22 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. उम्र की गणना संबंधित कट-ऑफ डेट के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में आयु संबंधी नियम जरूर जांच लें.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर स्किल, भाषा ज्ञान और संबंधित कार्यक्षमता को परखा जा सकता है.

कैसे करें आवेदन?

योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा. आवेदन भेजने से पहले फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें और अंतिम तारीख से पहले आवेदन संबंधित पते पर पहुंचाना सुनिश्चित करें.

जरूरी सलाह

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF को ध्यानपूर्वक पढ़ें. नोटिफिकेशन में आवेदन का पता, जरूरी दस्तावेज, फॉर्मेट और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी दी गई होगी.