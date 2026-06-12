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Central Bank of India Bharti: सेंट्रल बैंक में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट वालों की बल्ले-बल्ले, आज से आवेदन शुरू

Sarkari Naukri Central Bank of India Recruitment 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) में नौकरी पाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 12, 2026 5:41:21 PM IST

Central Bank of India Recruitment 2026: बैंक में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.
Central Bank of India Recruitment 2026: बैंक में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.


Central Bank of India Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यह भर्ती देशभर के युवाओं को बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगी.

आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

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4500 पदों पर होगी भर्ती

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान के माध्यम से कुल 4500 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए विशेष अवसर है जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं और व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य हैं.

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. निर्धारित कट-ऑफ तिथि के अनुसार उम्मीदवार का जन्म 31 मई 1998 से पहले और 31 मई 2006 के बाद नहीं होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा का होगा, जिसे BFSI SSC द्वारा आयोजित किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा भी पास करनी होगी. ऑनलाइन टेस्ट में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा 100 अंकों की होगी और उम्मीदवारों को इसे 60 मिनट में पूरा करना होगा.

आवेदन शुल्क की जानकारी

भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है.

सामान्य, EWS और OBC पुरुष उम्मीदवार: 944 रुपये
महिला उम्मीदवार: 708 रुपये
SC, ST, PwBD और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार: 236 रुपये

बैंक ने स्पष्ट किया है कि एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले योग्यता मानदंड और भर्ती से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. आवेदन फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकती है.

Tags: Central Bank of IndiaCentral Bank of India Recruitmentsarkari naukri
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