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CBSE Story: MBBS की डिग्री, फिर UPSC क्रैक करके बने IAS, अब मिली सीबीएसई बोर्ड की कमान

CBSE New Chairman 2026: डॉ. मनदीप कुमार भंडारी को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. उनकी IAS बैच, शिक्षा, प्रशासनिक अनुभव और नई जिम्मेदारी से जुड़ी खास बातें यहां पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 26, 2026 12:01:42 AM IST

CBSE New Chairman 2026: चार महीने में CBSE नेतृत्व में तीसरा बड़ा बदलाव
CBSE New Chairman 2026: चार महीने में CBSE नेतृत्व में तीसरा बड़ा बदलाव


CBSE New Chairman 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को चार महीने से भी कम समय में नया चेयरमैन मिल गया है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. मनदीप कुमार भंडारी को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया है. वह लोखंडे प्रशांत सीताराम की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे. 25 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति आदेश के बाद CBSE के शीर्ष नेतृत्व में एक बार फिर बदलाव हुआ है.

डॉ. मनदीप कुमार भंडारी AGMUT कैडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी हैं और उनका संबंध पंजाब से है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है. CBSE की जिम्मेदारी मिलने से पहले वह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे. इसके साथ ही उन्हें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था. जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश के अनुसार, उन्हें 6 मार्च 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था.

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वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी निभाई अहम जिम्मेदारी

भंडारी का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है. उन्होंने लंबे समय तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एडिशनल CEO के रूप में काम किया. इसके बाद जनवरी 2018 में वह केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा से जुड़े केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव की जिम्मेदारी संभाली. सितंबर 2018 में उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया. यहां उन्होंने जनवरी 2023 तक काम किया और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रशासनिक दायित्व संभाले.

कुछ महीनों में CBSE के नेतृत्व में बड़ा बदलाव

CBSE में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सवाल उठे थे. इससे पहले जून 2026 में तत्कालीन CBSE चेयरमैन राहुल सिंह को कृषि मंत्रालय भेजा गया था. इसके बाद लोखंडे प्रशांत सीताराम को बोर्ड की कमान सौंपी गई थी. जुलाई में लोखंडे को CBSE चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती. अब मनदीप भंडारी की नियुक्ति के साथ यह अंतरिम व्यवस्था समाप्त हो गई है.

OSM विवाद के बीच हुई नियुक्ति

CBSE की डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर सामने आई शिकायतों में उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग, तकनीकी दिक्कतों और अंकों में संभावित गड़बड़ी जैसे मुद्दे उठाए गए थे. इसी पृष्ठभूमि में डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी सेवाओं की खरीद की जांच के लिए पूर्व केंद्रीय सचिव एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच भी गठित की गई थी. ऐसे समय में मनदीप भंडारी की नियुक्ति को CBSE के प्रशासनिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. अब उनकी जिम्मेदारी बोर्ड की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की होगी.

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