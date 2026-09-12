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CBI Vacancy: अगर इन शर्तों को करते हैं पूरा, तो सीबीआई में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, शानदार है सैलरी

Sarkari Naukri CBI Recruitment 2026: सीबीआई में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 9:17:54 AM IST

CBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
CBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


CBI Recruitment 2026: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. CBI की पॉलिसी डिवीजन, नई दिल्ली की ओर से जारी इस भर्ती के तहत योग्य और अनुभवी वकीलों को पैनल में शामिल किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 8 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती लखनऊ, जबलपुर, गाजियाबाद और कोयंबटूर में CBI स्पेशल जज की अदालतों के लिए है. इन अदालतों में लोकपाल द्वारा रेफर किए गए CBI मामलों की पैरवी के लिए योग्य अधिवक्ताओं को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है.

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CBI SPP Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए उम्मीदवार का LLB पास होना जरूरी है. इसके साथ संबंधित बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में वैध एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. आवेदक के पास कम से कम 10 वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए. खास तौर पर सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों की सुनवाई का व्यावहारिक अनुभव महत्वपूर्ण माना जाएगा. इसके अलावा Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत मामलों की पैरवी का अनुभव भी अनिवार्य योग्यता में शामिल है.

आवेदन करने वाले वकीलों को अपने द्वारा संभाले गए महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों का विवरण भी देना होगा.

स्थानीय अदालत में रहना होगा

चयनित वकील के लिए संबंधित अदालत वाले स्थान पर रहना आवश्यक होगा. अदालत में आने-जाने के लिए CBI की ओर से यात्रा भत्ता या यात्रा खर्च की अलग से प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य शर्तों पर काम करने की सहमति भी देनी होगी.

कितनी मिलेगी प्रोफेशनल फीस?

CBI के नोटिफिकेशन में SPP के लिए कोई निश्चित फीस राशि नहीं बताई गई है. नियुक्त वकीलों की प्रोफेशनल फीस DoPT File No. 225/19/2023-AVD-II, dated 08.04.2024 में निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाएगी.

CBI SPP Recruitment 2026: चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफॉर्मा और जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. CBI प्राप्त आवेदनों में से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी और केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा. नियुक्ति अंतिम रूप से संबंधित स्तर पर आवश्यक मंजूरियों पर निर्भर करेगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवारों को संबंधित ट्रायल कोर्ट लोकेशन के लिए उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा. अधूरा आवेदन या ऑफलाइन भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आवेदन की अंतिम तारीख: 8 अक्टूबर 2026

आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन और उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. शैक्षिक योग्यता, बार काउंसिल एनरोलमेंट, अनुभव और महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित सभी दस्तावेज सही तरीके से उपलब्ध रखना जरूरी है.

Tags: cbiCBI Recruitment 2026sarkari naukri
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