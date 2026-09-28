Canara Bank Vacancy: केनरा बैंक में नौकरी की भरमार, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, शानदार होगी सैलरी

Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिस के तौर पर करियर शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 अक्टूबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in के जरिए आवेदन कर सकेंगे.

केनरा बैंक की इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को जारी किया गया है. आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीदवारों के पास फॉर्म जमा करने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय रहेगा.

नोटिफिकेशन जारी: 28 सितंबर 2026

आवेदन शुरू: 1 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 17 अक्टूबर 2026

कुल पद: 3,500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस

12 महीने की ट्रेनिंग और 16,650 स्टाइपेंड

चयनित अभ्यर्थियों को केनरा बैंक की निर्धारित शाखाओं में 12 महीने की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान उम्मीदवारों को 16,650 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा. अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित पदों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगाॉ.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2026 को 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2023 से 1 सितंबर 2026 के बीच पूरा किया गया होना चाहिए. इसके अलावा 12वीं या डिप्लोमा में सामान्य उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक जरूरी हैं। SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% निर्धारित हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, OBC, EWS और अन्य संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

कैसे होगा Canara Bank Apprentice Selection?

उम्मीदवारों की शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग 12वीं या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगी. इसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. यदि उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं में संबंधित स्थानीय भाषा पढ़ी है, तो उसे लोकल लैंग्वेज टेस्ट से छूट मिल सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Canara Bank Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Canara Bank Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Canara Bank Apprentice 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन से पहले उम्मीदवारों को NATS पोर्टल पर 100% प्रोफाइल पूरी करके Enrollment ID प्राप्त करनी होगी. इसके बाद केनरा बैंक की वेबसाइट के Career/Recruitment सेक्शन में जाकर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा. फॉर्म में NATS Enrollment ID, व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरने के साथ फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करनी होगी. उम्मीदवार को पसंदीदा राज्य और जिला भी चुनना होगा.

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. आवेदन पूरा होने के बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म और फीस रसीद सुरक्षित रखना न भूलें.