Canara Bank Vacancy: केनरा बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Canara Bank Recruitment 2026: केनरा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. बैंक की इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों को देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिलेगा. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड से संबंधित सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए.

Canara Bank Apprentice Vacancy 2026: राज्यवार पद

केनरा बैंक ने विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण सीटें निर्धारित की हैं. कर्नाटक में 581, उत्तर प्रदेश में 409, तमिलनाडु में 391, आंध्र प्रदेश में 247, केरल में 240 और महाराष्ट्र में 205 सीटें उपलब्ध हैं. उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित राज्य के जिलों में सीटों का आवंटन उपलब्धता और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार होगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. निर्धारित तिथियों के अनुसार, डिग्री 1 जनवरी 2023 से 1 सितंबर 2026 के बीच प्राप्त की गई होनी चाहिए. उम्मीदवारों की आयु 1 सितंबर 2026 को 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में संबंधित शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है.

कितना मिलेगा मासिक स्टाइपेंड?

केनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के दौरान कुल 16,650 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड निर्धारित है. इसमें बैंक की ओर से 10,500 रुपये और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार योग्यता होने पर 6,150 रुपये की राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी. अप्रेंटिस बैंक के नियमित कर्मचारी नहीं होंगे और अन्य भत्तों के पात्र नहीं होंगे.

आवेदन शुल्क

SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क शून्य है. अन्य सभी उम्मीदवारों को ₹500 का गैर-वापसी योग्य शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Canara Bank Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Canara Bank Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Canara Bank में ऐसे होगा सेलेक्शन

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, चयन 12वीं कक्षा या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्यवार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. सामान्यतः न्यूनतम 60% अंक जरूरी हैं, जबकि SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए 55% अंक निर्धारित हैं. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, लागू होने पर स्थानीय भाषा परीक्षा और मेडिकल फिटनेस की जांच होगी. नोटिफिकेशन के विवरण में लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है.

Canara Bank Apprentice Online Apply 2026

उम्मीदवार पहले NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपनी प्रोफाइल पूरी करें. इसके बाद केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर Careers सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक खोलें. आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करें तथा लागू शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांचें और भविष्य के लिए आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें. आवेदन करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें.