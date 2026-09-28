BTSC Vacancy: हेल्थ विभाग में ऑफिसर बनने का मौका, चाहिए बस इस विषय में डिग्री, अच्छी है मंथली सैलरी

BTSC FSO Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्वास्थ्य विभाग के तहत Food Safety Officer (FSO) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

BTSC FSO Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

BTSC की ओर से जारी भर्ती कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 सितंबर से हुई है. उम्मीदवारों के पास आवेदन पूरा करने के लिए 24 अक्टूबर 2026 तक का समय है.

नोटिफिकेशन जारी: 25 सितंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 सितंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 24 अक्टूबर 2026

BTSC FSO Notification 2026 PDF कहां मिलेगा?

BTSC ने FSO भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2026 को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक PDF जरूर पढ़ें. इसमें पद से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई है.

BTSC FSO Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

Food Safety Officer पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होनी चाहिए। स्वीकार्य विषयों में खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान शामिल हैं.

इसके अलावा कुछ विशेष शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी पात्रता में शामिल किए गए हैं। इनमें फ़ूड इंजीनियरिंग, फ़ूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन, फ़ूड सेफ़्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फ़िशरीज़ और हॉर्टिकल्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

BTSC FSO Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

BTSC FSO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

मेडिकल डिग्री वाले उम्मीदवार भी योग्य

इस भर्ती की खास बात यह है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कुछ मेडिकल ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं. पात्र मेडिकल योग्यताओं में MBBS, BDS, BHMS, BUMS, BSMS और BAMS शामिल हैं. इसके अलावा B.S.R.M.S. यानी Sowa-Rigpa जैसी योग्यता भी सूची में शामिल है. FSSAI से स्वीकृत और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संबंधित योग्यताओं पर भी भर्ती नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले अपनी डिग्री और संबंधित विषय की योग्यता जरूर जांचनी चाहिए. साथ ही आयु सीमा, आवेदन शुल्क, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है. आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 है, इसलिए अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार समय रहते ऑनलाइन फॉर्म पूरा कर लें. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट या PDF भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.