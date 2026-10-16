BTC Forest Guard Admit Card 2026 Released: फॉरेस्टर-I, फॉरेस्ट गार्ड हॉल टिकट जारी, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड

BTC Forest Guard Admit Card 2026 Released: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) ने 16 अक्टूबर 2026 को फॉरेस्टर-I और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट centralselectionboard.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों में किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

BTC Forest Guard Admit Card 2026: मुख्य जानकारी

BTC फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर-I भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें परीक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी जाती हैं, जिनकी मदद से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी और अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं.

BTC Forest Guard Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना BTC Forest Guard Hall Ticket 2026 डाउनलोड कर सकते हैं.

सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड, BTC की आधिकारिक वेबसाइट centralselectionboard.com पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर फॉरेस्टर-I और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित लिंक खोजें.

उपलब्ध एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर के लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

विवरण सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें.

हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपने आवेदन किए गए पद के अनुसार सही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है.

एडमिट कार्ड पर इन विवरणों को जरूर जांचें

BTC Forest Guard Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी का मिलान अपने आवेदन विवरण से जरूर करें. खासतौर पर इन जानकारियों पर ध्यान दें:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

परीक्षा की तारीख

रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता, यदि उपलब्ध हो

उम्मीदवार की तस्वीर और अन्य व्यक्तिगत विवरण

परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले आधिकारिक माध्यमों से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड से संपर्क करना चाहिए.

1 नवंबर की परीक्षा के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपने हॉल टिकट की कम से कम एक प्रिंटेड कॉपी तैयार रखें. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें. परीक्षा के दिन आवश्यक पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें. पहचान पत्र और दस्तावेजों से संबंधित अंतिम निर्देशों के लिए एडमिट कार्ड पर दिए गए नियमों का पालन करें.

BTC Forest Guard Admit Card 2026: आधिकारिक वेबसाइट

फॉरेस्टर-I और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट, परीक्षा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए उम्मीदवार centralselectionboard.com पर नियमित रूप से विजिट करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें.