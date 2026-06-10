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BSF Constable Result OUT: सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल रिजल्ट rectt.bsf.gov.in पर जारी, ऐसे करें चेक

BSF Constable Tradesman Result 2025 जारी कर दिया गया है. PET और PST चरण में सफल 1.81 लाख से अधिक उम्मीदवार अब लिखित परीक्षा में शामिल होंगे.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 4:57:04 PM IST

BSF Constable Tradesman Result 2025 Out: बीएसएफ कांस्टेबल रिजल्ट जारी हो गया है.
BSF Constable Tradesman Result 2025 Out: बीएसएफ कांस्टेबल रिजल्ट जारी हो गया है.


BSF Constable Result 2025 OUT: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2025 के तहत फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रकाशित कर दिए गए हैं. यह भर्ती गृह मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू हुई थी. जिन अभ्यर्थियों ने PET और PST चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे अब लिखित परीक्षा में भाग लेंगे.

कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जुलाई 2025 में जारी किया गया था. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगस्त 2025 तक का समय दिया गया था. इसके बाद जनवरी 2026 में भर्ती से संबंधित दो संशोधन (Corrigendum) भी जारी किए गए. भर्ती प्रक्रिया के तहत PET और PST परीक्षाएं देश के विभिन्न भर्ती केंद्रों पर 26 दिसंबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं. इन चरणों में सफल उम्मीदवारों को अब अगले स्तर के लिए चुना गया है.

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1.81 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट

BSF द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कुल 1,81,143 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए अस्थाई रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनमें 1,76,361 पुरुष और 4,782 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. यह संख्या दर्शाती है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और अब वे भर्ती प्रक्रिया के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुके हैं.

लिखित परीक्षा होगी अगला अहम पड़ाव

PET और PST के बाद लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. इसी परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की आगे की पात्रता तय की जाएगी. इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें.

उम्मीदवार क्या करें?

जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शॉर्टलिस्ट सूची में शामिल हैं, उन्हें नियमित रूप से BSF के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर नजर बनाए रखनी चाहिए. लिखित परीक्षा की तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जा सकती है. उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज़ों की तैयारी के साथ-साथ लिखित परीक्षा के सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए PET और PST परिणाम जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है. अब 1.81 लाख से अधिक उम्मीदवारों की नजर आगामी लिखित परीक्षा पर टिकी है, जो उनके BSF में शामिल होने के सपने को नई दिशा दे सकती है.

Tags: BSF
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