Bihar Police SI Exam Cancelled: दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, 35 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों पर असर, अब करना है ये काम

BPSSC Bihar Police SI Mains 2026 Cancelled: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने 27 मई 2026 को आयोजित सब-इंस्पेक्टर मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है. आयोग ने 23 सितंबर 2026 को जारी नोटिस के जरिए परीक्षा निरस्त किए जाने की जानकारी दी. नोटिस में परीक्षा रद्द करने के लिए अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया है.

आयोग के नोटिस में परीक्षा रद्द करने के पीछे किसी विशेष तकनीकी या प्रशासनिक कारण का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है. हालांकि, परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. दरअसल, बिहार पुलिस में 1,799 सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित हुई थी. परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में हुई थी. इसका परिणाम 16 मार्च को जारी किया गया, जिसके बाद 35,857 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया.

79 केंद्रों पर 301 अभ्यर्थियों के चयन से उठे सवाल

मुख्य परीक्षा 27 मई को दो पालियों में हुई थी. पहली पाली में सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर आयोजित किया गया. परिणाम सामने आने के बाद परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे. अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 79 परीक्षा केंद्रों पर लगातार कतारों में बैठे 301 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल हुए. इन दावों के बाद परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर चर्चा तेज हो गई. हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आयोग की ओर से इस नोटिस में नहीं दिया गया है.

सॉल्वर सिंडिकेट और वायरल OMR को लेकर भी उठे सवाल

अभ्यर्थियों के अनुसार, परीक्षा के दिन ही गया के रामपुर पुलिस स्टेशन में कथित सॉल्वर सिंडिकेट से संबंधित FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद जून में पूर्णिया में भी इससे जुड़ा मामला दर्ज होने की बात सामने आई. उम्मीदवारों ने दावा किया कि संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रश्नपत्र और OMR शीट की तस्वीरें वायरल होने का मुद्दा भी उठा. अभ्यर्थियों ने इनसे संबंधित सामग्री और तस्वीरें Economic Offences Unit (EOU) तथा आयोग को सौंपने का दावा किया. इन्हीं कथित अनियमितताओं के आधार पर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी.

BPSSC SI Re-Exam 2026: दोबारा परीक्षा कब होगी?

मुख्य परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नई परीक्षा की तारीख को लेकर है. BPSSC ने अभी नई परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है. आयोग के अनुसार, रद्द की गई परीक्षा के लिए नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा. मुख्य परीक्षा में दो पेपर होते हैं. सामान्य हिंदी के पेपर में 100 प्रश्न और 200 अंक होते हैं तथा न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित और मानसिक क्षमता से जुड़े 100 प्रश्न होते हैं. दोनों पेपरों के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है और गलत उत्तर पर 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है.