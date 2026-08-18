बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म! BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी, कब से और कैसे करें आवेदन, क्या है उम्र सीमा और बाकी डिटेल्स

BPSC TRE 4.0 Notification: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार टीचर रिक्रूटमेंट (TRE-4.0) के चौथे फेज़ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुल 32,388 खाली पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं.

एलिजिबल कैंडिडेट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के ज़रिए एप्लीकेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें BPSC TRE-4.0 के लिए ज़रूरी तारीखें, कौन से पोस्ट और लेवल भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उम्र सीमा और अप्लाई करने का तरीका.

BPSC TRE-4.0 के लिए जरूरी तारीखें

एप्लीकेशन और फीस पेमेंट शुरू: 1 सितंबर, 2026

फीस पेमेंट की डेडलाइन: 29 सितंबर, 2026

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 30 सितंबर, 2026

कमीशन ने साफ किया है कि फीस जमा करने की विंडो 29 सितंबर को बंद हो जाएगी, जबकि कैंडिडेट अपने भरे हुए फॉर्म 30 सितंबर, 2026 तक जमा कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में टेक्निकल दिक्कतों और सर्वर डाउनटाइम से बचने के लिए प्रोसेस को काफी पहले पूरा कर लें.

कौन से पोस्ट और लेवल भरे जाएंगे?

BPSC TRE 4.0 के तहत प्राइमरी (क्लास 1-5), मिडिल (क्लास 6-8), सेकेंडरी (क्लास 9-10), हायर सेकेंडरी (क्लास 11-12), स्पेशल टीचर और हेडमास्टर के पदों पर टीचरों की नियुक्ति की जाएगी.

BPSC TRE 4 में किस क्लास के लिए कितने टीचर पद हैं?

क्लास 1 से 5: 3,847 पोस्ट

क्लास 6 से 8: 8,563 पोस्ट

क्लास 9 से 10: 3,877 पोस्ट

क्लास 11 से 12: 16,101 पोस्ट

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

एजुकेशन डिपार्टमेंट और ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कूल टीचरों को क्लास 1 से 5 के लिए CTET पेपर-1 या BTET पेपर-1 पास होना चाहिए.

मिडिल स्कूल के टीचरों को क्लास 6 से 8 के लिए CTET पेपर-2 या BTET पेपर-2 पास होना चाहिए.

क्लास 9 से 10 और 6 से 10 (SC/ST डिपार्टमेंट के लिए) के लिए सेकेंडरी स्कूल टीचरों और स्पेशल स्कूल टीचरों (9वीं और 10वीं क्लास) को STET पेपर-1 पास होना चाहिए.

क्लास 11 और 12 के लिए STET पेपर-2 पास होना चाहिए.

उम्र सीमा

जनरल वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र – 37 साल.

OBC/EXTREMELY BACKWARD CASTLE (पुरुष और महिला)

UNRESERVED महिलाएं: 40 साल;

SC/ST (पुरुष और महिला) 42 साल.

एग्जाम पैटर्न

इस साल, BPSC TRE 4.0 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बदलाव किया गया है. कैंडिडेट्स को अब प्रीलिमिनरी एग्जाम (PT) के साथ मेन एग्जाम भी देना होगा. इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को दो स्टेज में रिटन एग्जाम देना होगा. BPSC ने TRE-4 रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए यह दो-स्टेज एग्जाम शुरू किया है. इस नए नियम से कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ज़्यादा तैयारी करनी होगी.

BPSC TRE 4.0 2026 के लिए अप्लाई कैसे करें?

एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद, BPSC TRE 4.0 के लिए एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा. कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से पहले यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं. फाइनल सबमिशन से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करना जरूरी है, क्योंकि डेडलाइन के बाद करेक्शन के मौके आमतौर पर लिमिटेड होते हैं.