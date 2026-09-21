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BPSC TRE 4.0 Vacancy: सरकारी शिक्षक बनने का शानदार मौका, 32,388 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri BPSC TRE 4 Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए सरकारी शिक्षक बनने का शानदार अवसर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 21, 2026 3:07:41 PM IST

BPSC TRE 4 Vacancy Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.
BPSC TRE 4 Vacancy Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.


BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 21 सितंबर 2026 से स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4.0) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग कक्षाओं के लिए 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

योग्य उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को विस्तृत नोटिफिकेशन में अपनी पात्रता, विषय और अन्य शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए.

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BPSC TRE 4.0 Vacancy: किस कक्षा के लिए कितने पद?

TRE 4.0 के तहत अलग-अलग स्कूल स्तरों पर पद निर्धारित किए गए हैं। कुल 32,388 रिक्तियों में कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563, कक्षा 9 और 10 के लिए 3,877, जबकि कक्षा 11 और 12 के लिए सबसे ज्यादा 16,101 पद हैं. इस तरह प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षक बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया है.

BPSC TRE 4.0 के लिए ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को BPSC की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां TRE 4.0 से संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.

आवेदन के आसान स्टेप्स

BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
TRE 4.0 Recruitment 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
नए उम्मीदवार के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें.
लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
फॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

BPSC TRE 4.0 Exam Pattern: 150 सवाल, 1/3 नेगेटिव मार्किंग

TRE 4.0 की मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव और MCQ आधारित होगी. परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक भी 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा के लिए निर्धारित समय 2 घंटे 30 मिनट बताया गया है. गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. उम्मीदवारों को प्रश्न हल करते समय इसका विशेष ध्यान रखना होगा.

Application Fee: 100 से शुरू आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कैटेगरी, जैसे कक्षा 1-5, 6-8, 9-10 और 11-12 के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. ऑनलाइन भुगतान पर बैंक की ओर से अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है.

TRE 4.0 परीक्षा की नई तारीख का इंतजार

BPSC TRE 4.0 परीक्षा का पूरा शेड्यूल आयोग की ओर से जारी किया जाना बाकी है. सितंबर में प्रस्तावित परीक्षा को भी स्थगित किया गया है. परीक्षा की नई तारीख और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी आगामी नोटिफिकेशन के जरिए मिलने की उम्मीद है. पहले TRE 4.0 के लिए रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित था, लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. उम्मीदवारों को नई तारीखों और आवेदन से जुड़े अपडेट के लिए BPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए.

Tags: bpscBPSC TRE 4 Recruitment 2026sarkari naukri
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