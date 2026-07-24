BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार में सरकारी नौकरी की आने वाली है बहार, भरे जाएंगे 1 लाख से अधिक पद, सितंबर में होगी परीक्षा

BPSC TRE 4 Recruitment 2026: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में करीब 1 लाख स्कूल शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत वर्ष 2026 से 2030 तक हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को दूर करना है.

इसी कड़ी में सरकार ने BPSC TRE 4 भर्ती 2026 के जरिए शिक्षक नियुक्ति का नया चरण शुरू करने का फैसला किया है. इससे हजारों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.

जुलाई के अंतिम सप्ताह में भेजा जाएगा भर्ती प्रस्ताव

राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को TRE-4 भर्ती के लिए मांग पत्र (Requisition) भेजेगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी जिलों में स्कूलवार और विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है. शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों का अंतिम विवरण आयोग को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर होगी नियुक्ति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की पोस्टिंग अब स्टूडेंट-टीचर रेश्यो (Student-Teacher Ratio) के आधार पर की जाएगी. प्रत्येक स्कूल में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत के अनुसार नियुक्तियां और स्थानांतरण किए जा सकें. इस नई व्यवस्था से शिक्षकों की तैनाती अधिक पारदर्शी होगी और स्कूलों में शिक्षकों की असमान उपलब्धता जैसी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है.

BPSC TRE 4 परीक्षा तिथि 2026

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार BPSC TRE-4 परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा का परिणाम नवंबर 2026 में घोषित किया जाएगा. हालांकि आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना भर्ती प्रस्ताव मिलने के बाद जारी की जाएगी.

बिना भवन वाले स्कूलों को मिलेगी जमीन

शिक्षक भर्ती के साथ-साथ राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि जिन सरकारी स्कूलों के पास अपनी जमीन या पक्की इमारत नहीं है, उन्हें अगले छह महीनों के भीतर भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सरकार के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 2,276 प्राथमिक विद्यालय और 792 उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्थायी इमारत नहीं है. इस समस्या को चरणबद्ध तरीके से दूर करने की योजना बनाई गई है.

BPSC TRE क्या है?

BPSC TRE (Teacher Recruitment Examination) बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रमुख भर्ती परीक्षा है. यह परीक्षा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है. लाखों अभ्यर्थी हर वर्ष इस परीक्षा में शामिल होते हैं और यह बिहार में शिक्षक बनने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है.

बिहार सरकार की 1 लाख शिक्षक भर्ती योजना राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. BPSC TRE 4 भर्ती 2026 के जरिए हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी काफी हद तक दूर होगी. भर्ती से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और रिक्तियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी.