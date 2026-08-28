Explainer: बिहार में TRE-4 से भर्ती कैलेंडर तक, छात्रों की मांग पर सरकार के 10 फैसलों का क्या होगा असर?

Bihar Exam Reform Explained: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लंबे समय से चले आ रहे सवालों और मांगों के बीच राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव से जुड़े कई अहम फैसले किए हैं. 27 अगस्त को सरकारी अधिकारियों और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को एक ही चरण में आयोजित करने समेत कुल 10 फैसलों की जानकारी दी.

इन फैसलों का असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है. भर्ती कैलेंडर, परीक्षा की पारदर्शिता, आयु सीमा, डोमिसाइल नीति और शिकायतों के समाधान जैसे मुद्दे सीधे उन हजारों अभ्यर्थियों से जुड़े हैं, जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.

TRE-4 एक ही चरण में क्यों अहम?

सरकार ने BPSC TRE 4.0 को एक चरण में आयोजित करने का फैसला किया है. एक ही चरण में परीक्षा होने से अलग-अलग शिफ्ट में प्रश्नपत्रों के स्तर या कठिनाई को लेकर उठने वाले सवालों को कम करने में मदद मिल सकती है. छात्रों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और एकरूप बनाना हो सकता है. हालांकि, वास्तविक लाभ परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही सामने आएगा.

परीक्षा सुधार समिति क्या करेगी?

सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा के लिए विशेष परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति बनाने की घोषणा की है. इसकी अध्यक्षता पटना हाई कोर्ट के एक जज करेंगे. 70वीं BPSC परीक्षा में पारदर्शिता, BSSC की भर्ती परीक्षाओं में देरी, 1,799 पदों वाली दारोगा भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े BET जैसे मुद्दों पर समिति विचार करेगी. छात्रों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कई अलग-अलग परीक्षा संबंधी शिकायतों को एक व्यापक सुधार प्रक्रिया के तहत देखने की बात कही गई है.

भर्ती कैलेंडर से कम होगी अनिश्चितता?

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तारीख जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो. सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी करने और उसका पालन करने पर सहमति जताई है. अगर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो छात्रों को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है और भर्ती प्रक्रिया में लंबे इंतजार की समस्या कम हो सकती है.

डोमिसाइल और आयु सीमा पर क्या बदलेगा?

बिहार सरकार ने भर्ती में अधिकतम डोमिसाइल नीति की संभावनाओं की जांच करने की बात कही है. इसके लिए कानूनी सलाह ली जाएगी. वहीं अधिकतम आयु सीमा से जुड़े प्रस्ताव भी परीक्षा सुधार समिति के सामने रखे जाएंगे. इसका मतलब फिलहाल तत्काल नियम बदलना नहीं है, बल्कि इन मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया और सहमति बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है.

Contract कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा?

कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुके कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर अंक या वेटेज देने और उनके लिए अलग कोटा तय करने की संभावना पर भी उच्चस्तरीय समिति विचार करेगी. अगर इस पर कोई नीति बनती है, तो इसका सीधा लाभ संबंधित संविदाकर्मियों को मिल सकता है.

BPSC परीक्षाओं में पारदर्शिता पर जोर

सरकार ने प्रश्नपत्र, OMR शीट और उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़ी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों के बीच भरोसा बढ़ाना है. वहीं BPSC की कुछ परीक्षाओं में कथित पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच Economic Offences Unit (EOU) द्वारा की जा रही है. नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Student Assistance Portal से मिलेगी शिकायत की राह

सरकार ने Student Assistance Portal और Student Assistance Camp शुरू करने की भी जानकारी दी है. इनके जरिए छात्र अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे. सरकार का लक्ष्य शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करने का है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू किया जाता है. TRE-4 को एक चरण में कराने का फैसला तत्काल राहत दे सकता है, लेकिन भर्ती कैलेंडर, परीक्षा सुधार और शिकायत निवारण जैसे उपायों की असली सफलता उनके लगातार और प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी.