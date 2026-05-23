BPSC TRE 4 Notification: बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन कब होगा जारी? शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

BPSC TRE 4 Notification: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. लंबे समय से अटकी इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग और BPSC के बीच भर्ती नियमों से जुड़ी कुछ औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बाकी बची औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करें.

मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि TRE 4 के तहत भर्ती उन खाली पदों के लिए की जाएगी जिन्हें पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल से शिक्षक भर्ती के लिए एक तय कैलेंडर लागू किया जाएगा. TRE 4 नोटिफिकेशन को लेकर 25 मई से 26 मई के बीच स्थिति साफ होने की उम्मीद है. उम्मीदवार लंबे समय से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं और देरी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं.

बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार इस दिन होनी थी परीक्षा

BPSC के पिछले कैलेंडर के अनुसार TRE 4 परीक्षा 24 अगस्त 2024 को होनी थी, जबकि इसका परिणाम 24 सितंबर 2024 को घोषित होने की उम्मीद थी. हालांकि, आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है. इससे पहले, BPSC ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक नोटिस जारी कर बताया था कि खाली पदों के लिए प्रस्ताव मिल गए हैं और TRE 4 का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा. इसके बावजूद, अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

उम्मीदवारों का आरोप है कि इस देरी के कारण कई उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा पार हो सकती है, जिससे वे आवेदन करने के अयोग्य हो जाएंगे. हाल के हफ्तों में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए, जिसके दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है. विपक्ष ने भी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया। अब राज्य सरकार इस परीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर ले रही है.

46,882 पदों के लिए होगी भर्ती

BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के अनुसार, TRE 4 के तहत कुल 46,882 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन खाली पदों में शिक्षा विभाग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद भी शामिल हैं. SC/ST कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रिंसिपल-स्तर के पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी.

पदों का विवरण

कक्षा 1 से 5 के लिए 10,778 पद

कक्षा 6 से 8 के लिए 8,583 पद

कक्षा 9 और 10 के लिए 9,082 पद

कक्षा 11 और 12 के लिए 16,774 पद

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1,058 रिक्तियां हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण श्रेणी के अंतर्गत 359 पद हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 287 रिक्तियां हैं. आयोग के अनुसार TRE 4 परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है. हालांकि, उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि अधिसूचना समय पर जारी की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षा कार्यक्रम में और देरी न हो.