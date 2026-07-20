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BPSC Success Story: कई बार मिली असफलता, लेकिन नहीं टूटा हौसला, फिर बीपीएससी में हासिल की Rank 2

UPSC और BPSC में कई असफलताओं के बाद बिहार के एक लड़के ने BPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया.

By: Munna Verma | Published: July 20, 2026 12:58:48 PM IST

BPSC Success Story: कई प्रयासों के बाद मिली बड़ी कामयाबी
BPSC Success Story: कई प्रयासों के बाद मिली बड़ी कामयाबी


BPSC Success Story: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हर किसी को पहली कोशिश में नहीं मिलती. कई बार लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वही अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं. बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले शशांक गौरव ने इसी बात को सच साबित किया है. कई बार UPSC और BPSC जैसी कठिन परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और आखिरकार BPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर इतिहास रच दिया.

शशांक गौरव बिहार के बनियापुर प्रखंड के पंचमहला सहाजीतपुर पंचायत के निवासी हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से जूलॉजी में बीएससी (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की. दिलचस्प बात यह है कि बचपन में उनका सपना सिविल सेवक बनने का नहीं था. कॉलेज के दौरान विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में IAS और IPS अधिकारियों से मुलाकात के बाद उनके विचार बदल गए. उन अधिकारियों के अनुभवों ने उन्हें महसूस कराया कि सिविल सेवा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है. यहीं से उन्होंने इस क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया.

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UPSC में मिली असफलताएं, फिर भी नहीं मानी हार

शशांक ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पूरी लगन से की. कई बार वे मुख्य परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. उन्होंने UPSC CAPF Assistant Commandant परीक्षा भी पास की और AIR 57 हासिल की, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सफल नहीं हो पाए. लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी. उनका मानना था कि हर असफलता उन्हें पहले से बेहतर बनने का मौका दे रही है.

BPSC के पहले दो प्रयास रहे निराशाजनक

BPSC की तैयारी में भी उनका शुरुआती सफर आसान नहीं रहा. पहला प्रयास उन्होंने परीक्षा के पैटर्न को समझने के उद्देश्य से दिया. दूसरे प्रयास में उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ अंकों से प्रारंभिक परीक्षा पास करने से चूक गए. यह असफलता उनके लिए बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण किया और नई रणनीति के साथ तैयारी शुरू की.

तीसरे प्रयास में हासिल की शानदार रैंक 2

सितंबर 2023 से शशांक ने पूरी तरह BPSC परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया. वर्ष 2024 और 2025 के दौरान उन्होंने लगातार अनुशासित तरीके से पढ़ाई की. उनकी मेहनत रंग लाई और तीसरे प्रयास में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों चरण सफलतापूर्वक पार करते हुए BPSC में रैंक 2 हासिल कर ली. यह सफलता वर्षों के धैर्य और संघर्ष का परिणाम थी.

उनकी तैयारी की रणनीति बनी सफलता की कुंजी

शशांक का मानना है कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा सबसे चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि इसी चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं. उन्होंने रोजाना लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई की. हालांकि वे लगातार लंबे समय तक पढ़ने के बजाय अपने अध्ययन को तीन से चार हिस्सों में बांटते थे. शाम को थोड़ी देर टहलना और फिर रात में दोबारा पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. उनके अनुसार, छोटे-छोटे अध्ययन सत्र न केवल एकाग्रता बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

परिवार का साथ बना सबसे बड़ी ताकत

लगातार असफलताओं के दौरान कई बार शशांक आत्मविश्वास खोने लगे थे. ऐसे समय में उनके पिता और बड़े भाई ने उनका मनोबल बढ़ाया और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया. परिवार के इसी भरोसे और प्रोत्साहन ने उन्हें कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर डटे रहने की प्रेरणा दी.

युवाओं के लिए प्रेरणा है शशांक गौरव की कहानी

शशांक गौरव की सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयास से मिलती है. यदि असफलताओं से सीख लेकर सही दिशा में मेहनत जारी रखी जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता. उनकी कहानी आज लाखों UPSC और BPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है.

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Tags: bpscBPSC Success StorySuccess story
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