BPSC Success Story: 20 साल मां ने धोईं पुलिस की वर्दियां, बेटे ने क्रैक किया BPSC परीक्षा, अब बनें रेवेन्यू ऑफिसर

BPSC Success Story: किसी बड़े सरकारी पद तक पहुंचने का रास्ता कई बार किताबों और कोचिंग से आगे बढ़कर संघर्ष, परिवार के त्याग और लगातार मेहनत से बनता है. बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा बाजार से सामने आई धर्मेंद्र कुमार की कहानी इसका उदाहरण है. साधारण परिवार से आने वाले धर्मेंद्र ने 70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर रेवेन्यू ऑफिसर का पद प्राप्त किया है.

धर्मेंद्र की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति आसान नहीं थी. उनके पिता परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते रहे, जबकि उनकी मां रेखा देवी पिछले दो दशक से अधिक समय से जंदाहा पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों की वर्दियां धोने का काम कर रही हैं.

मां के संघर्ष ने बेटे को लक्ष्य से जोड़े रखा

रेखा देवी ने अपने बेटे की पढ़ाई और उसके सपनों को पूरा करने के लिए वर्षों तक मेहनत की. परिवार की सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र की शिक्षा को प्राथमिकता दी. दूसरी ओर, धर्मेंद्र ने भी अपनी परिस्थितियों को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे. धर्मेंद्र अपनी सफलता का श्रेय खास तौर पर अपनी मां के त्याग और जंदाहा थाने के पुलिसकर्मियों के सहयोग को देते हैं. उनके मुताबिक, तैयारी के कठिन दौर में पुलिसकर्मियों से मिला प्रोत्साहन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा.

पुलिस स्टेशन में हुआ धर्मेंद्र का सम्मान

70वीं BPSC परीक्षा में सफलता की खबर सामने आने के बाद जंदाहा इलाके में खुशी का माहौल बन गया. सर्किल इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह और स्टेशन हाउस ऑफिसर अनामिका कुमारी ने धर्मेंद्र को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका स्वागत किया. उन्हें फूलों की माला पहनाई गई और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई. पुलिस अधिकारियों ने उनकी उपलब्धि को परिवार और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया. गांव के लोगों ने भी खुशी जाहिर की और ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर धर्मेंद्र की सफलता का जश्न मनाया.

रेवेन्यू ऑफिसर बनने के बाद भी लक्ष्य बड़ा

धर्मेंद्र कुमार के लिए यह मंजिल अंतिम नहीं है. सरकारी सेवा में चयन के बाद भी उन्होंने अपने अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू करने का इरादा जताया है. उनका सपना अब BPSC परीक्षा पास कर DSP बनने का है. धर्मेंद्र का कहना है कि उन्होंने अपनी मां को वर्षों तक पुलिसकर्मियों की खाकी वर्दी धोते हुए देखा है. उनकी इच्छा है कि एक दिन वही मां अपने बेटे को पुलिस अधिकारी की वर्दी में देखे और उस पर गर्व करे.

धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ परीक्षा में सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मां की मेहनत, बेटे की जिद और लंबे संघर्ष के बाद हासिल मंजिल की कहानी है. यह दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बीच भी लगातार प्रयास और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है.