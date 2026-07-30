BPSC Success Story: ब्रेकअप के दर्द को बनाया ताकत, पहले प्रयास में BPSC पास कर बने सरकारी अधिकारी

BPSC Success Story: जिंदगी में मिला कोई बड़ा झटका इंसान को तोड़ भी सकता है और उसे पहले से ज्यादा मजबूत भी बना सकता है. बिहार के आर्यन राज की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है. रिश्ते में आए मुश्किल दौर और ब्रेकअप के बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने दर्द को पढ़ाई की ताकत में बदल दिया. नतीजा यह रहा कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में BPSC परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में जगह बना ली.

आर्यन राज का सफर किसी बड़े संसाधन वाले परिवार से शुरू नहीं हुआ. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) से पूरी की. पढ़ाई के दौरान उनकी निजी जिंदगी में भी एक रिश्ता था. हालांकि, आगे की जिंदगी और करियर को लेकर बनी परिस्थितियों के बीच यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका. बताया जाता है कि स्थायी नौकरी और सुरक्षित भविष्य को लेकर बने सवालों के बीच उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे दूरी बना ली. रिश्ता टूटने का यह दौर आर्यन के लिए भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था. लेकिन उन्होंने हालात के सामने झुकने के बजाय अपने भविष्य को नई दिशा देने का फैसला किया.

ब्रेकअप के बाद किताबें बनीं सबसे बड़ी साथी

रिश्ता खत्म होने के बाद आर्यन ने खुद को संभाला और पूरी ऊर्जा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा दी. उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और पढ़ाई के लिए एक अनुशासित रणनीति तैयार की. वह रोजाना कई घंटे पढ़ाई करते थे. सिलेबस को समझने से लेकर जरूरी विषयों के नोट्स तैयार करने और मॉक टेस्ट हल करने तक, उन्होंने अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान दिया. पढ़ाई के दौरान उनका फोकस सिर्फ परीक्षा पास करने पर नहीं, बल्कि कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने पर भी रहा.

पहले ही प्रयास में BPSC परीक्षा क्रैक

आर्यन की मेहनत का परिणाम तब सामने आया, जब 67वीं BPSC परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ. सफल अभ्यर्थियों की सूची में आर्यन राज का नाम भी शामिल था. खास बात यह रही कि उन्होंने यह उपलब्धि पहले प्रयास में हासिल की. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की कठिन तैयारी के बीच पहली कोशिश में सफलता हासिल करना उनके समर्पण और अनुशासन को दर्शाता है. उनकी कहानी यह भी बताती है कि व्यक्तिगत जिंदगी में आया मुश्किल समय करियर की राह का अंत नहीं होता.

युवाओं के लिए क्या है आर्यन की कहानी का संदेश?

आर्यन राज की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो असफल रिश्ते, निराशा या जीवन की दूसरी मुश्किल परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं. उनका सफर बताता है कि किसी setback को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाया जा सकता है. सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, सही रणनीति, धैर्य और खुद पर भरोसा भी जरूरी है. आर्यन ने अपने कठिन दौर को अपनी पहचान बनने नहीं दिया, बल्कि उसी समय को अपनी सफलता की नींव में बदल दिया.

आज उनकी कहानी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सीधा संदेश देती है. हालात चाहे जैसे हों, लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता जरूर निकाला जा सकता है.

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