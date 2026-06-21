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BPSC Salary: SDM-DSP को कितनी मिलती है तनख्वाह, कौन-कौन से पाते हैं सुविधाएं? जानें करियर ग्रोथ के अवसर

BPSC के जरिए SDM और DSP जैसे प्रतिष्ठित पद हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है. ये पद आकर्षक वेतन, सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सम्मान और शानदार करियर ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 21, 2026 1:56:37 PM IST

BPSC Salary: बीपीएससी के जरिए चयन होने पर कितनी मिलती है सैलरी?
BPSC Salary: बीपीएससी के जरिए चयन होने पर कितनी मिलती है सैलरी?


BPSC Salary: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण जिन पदों का होता है, उनमें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) प्रमुख हैं. इन पदों पर चयनित अधिकारियों को न केवल अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि समाज में सम्मान, प्रशासनिक अधिकार और बेहतर करियर ग्रोथ के अवसर भी प्राप्त होते हैं.

BPSC के माध्यम से चयनित SDM और DSP राज्य प्रशासन और कानून-व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं. SDM किसी उपखंड के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं, जबकि DSP पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं. यही कारण है कि इन पदों को केवल सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली और सम्मानजनक करियर के रूप में देखा जाता है. युवाओं के बीच इन पदों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

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BPSC SDM की सैलरी कितनी होती है?

SDM पद पर नियुक्त अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल 9 में रखा जाता है. शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 53,100 प्रति माह होती है.

इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं:

महंगाई भत्ता (DA)
मकान किराया भत्ता (HRA)
यात्रा भत्ता (TA)
मेडिकल सुविधाएं
पेंशन और रिटायरमेंट लाभ

इन सभी सुविधाओं को जोड़ने के बाद एक SDM की मासिक कुल आय 75,000 से लेकर 1 लाख या उससे अधिक तक पहुंच सकती है. यह राशि पोस्टिंग क्षेत्र और अन्य सरकारी नियमों के अनुसार बदल सकती है.

DSP को मिलती है आकर्षक सैलरी और अतिरिक्त लाभ

BPSC के जरिए चयनित DSP अधिकारियों का वेतनमान भी पे-लेवल 9 के अंतर्गत आता है. उनकी शुरुआती बेसिक सैलरी करीब ₹53,100 प्रति माह होती है.

इसके अतिरिक्त उन्हें कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं:

महंगाई भत्ता
हाउस रेंट अलाउंस
ट्रांसपोर्ट भत्ता
ड्यूटी आधारित विशेष सुविधाएं
मेडिकल कवरेज
सरकारी आवास (उपलब्धता के अनुसार)

सभी भत्तों को जोड़ने के बाद DSP की इन-हैंड सैलरी आमतौर पर 70,000 से 95,000 प्रतिमाह तक हो सकती है.

सरकारी सुविधाएं बढ़ाती हैं पद की अहमियत

SDM और DSP दोनों पदों पर कार्यरत अधिकारियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें सरकारी वाहन, आवास, कार्यालयी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा सुविधाएं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. ये लाभ अधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं.

करियर ग्रोथ और प्रमोशन की भरपूर संभावनाएं

इन पदों का सबसे बड़ा आकर्षण केवल वेतन नहीं, बल्कि लंबी अवधि की करियर ग्रोथ भी है. अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर SDM उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंच सकते हैं. वहीं DSP अधिकारियों को भी समय-समय पर प्रमोशन के जरिए पुलिस विभाग में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति मिलती है. बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ वेतन और सुविधाओं में भी लगातार वृद्धि होती रहती है.

युवाओं के लिए एक सुनहरा करियर विकल्प

यदि आप प्रशासनिक सेवाओं या पुलिस विभाग में सम्मानजनक और स्थिर करियर बनाना चाहते हैं, तो BPSC के माध्यम से SDM और DSP बनना बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आकर्षक सैलरी, सरकारी सुविधाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज की सेवा करने का अवसर इन पदों को युवाओं के लिए बेहद खास बनाता है.

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Tags: bpscDSPSDM
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