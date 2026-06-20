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BPSC Result: UP की श्रद्धा पांडे बनीं बीपीएससी टॉपर, डोमिसाइल नीति पर फिर तेज हुई बहस

BPSC 70वीं परीक्षा परिणाम में यूपी की श्रद्धा पांडे ने 593 अंक के साथ टॉप किया. 2035 पदों पर चयन हुआ और 300 बाहरी राज्यों के उम्मीदवार सफल हुए, जिससे डोमिसाइल नीति पर बहस तेज हो गई है.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 8:49:49 PM IST

BPSC Result: बिहार में डोमिसाइल डिबेट फिर गर्माई
BPSC Result: बिहार में डोमिसाइल डिबेट फिर गर्माई


BPSC Topper Shradha Pandey: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम ने एक बार फिर राज्य की डोमिसाइल नीति पर बहस छेड़ दी है. इस बार उत्तर प्रदेश की अभ्यर्थी श्रद्धा पांडे ने 593 अंकों के साथ टॉप रैंक हासिल कर सभी को चौंका दिया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरह जहां राष्ट्रीय स्तर पर चयन सामान्य माना जाता है, वहीं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का टॉप करना अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है.

इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी रही. शशांक गौरव ने 592 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि आयुष बिजॉय भी 592 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. टॉप रैंक के लिए बहुत कम अंकों का अंतर इस परीक्षा की तीव्र प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.

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2035 पदों पर हुई बड़ी भर्ती प्रक्रिया

BPSC की इस 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 2035 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है. आयोग ने 2027 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है. यह भर्ती बिहार प्रशासनिक सेवाओं के विभिन्न विभागों के लिए की गई है. इस बार परीक्षा परिणाम में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है. टॉप-100 में 45 महिलाएं शामिल हैं, जबकि टॉप-10 में 5 महिला उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई है, जो बदलते सामाजिक परिदृश्य का संकेत है.

300 बाहरी राज्यों के उम्मीदवार सफल

इस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि लगभग 300 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से सफल हुए हैं. BPSC परीक्षा में देशभर के उम्मीदवारों को आवेदन की अनुमति होती है, इसलिए प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की बन जाती है. हालांकि, जब टॉप रैंक किसी बाहरी राज्य के उम्मीदवार को मिलता है, तो स्थानीय स्तर पर डोमिसाइल नीति को लेकर चर्चा तेज हो जाती है. कई लोग इसे अवसर की समानता मानते हैं, जबकि कुछ इसे राज्य के युवाओं के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं.

डोमिसाइल नीति पर फिर छिड़ी बहस

श्रद्धा पांडे के टॉपर बनने के बाद बिहार में एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति को सख्त किया जाना चाहिए. यह बहस नई नहीं है, लेकिन हर बड़े परिणाम के साथ यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारत की एकीकृत प्रतियोगी प्रणाली और क्षेत्रीय आरक्षण नीतियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है.

BPSC 70वीं परीक्षा परिणाम ने न केवल सफल उम्मीदवारों के लिए नए अवसर खोले हैं, बल्कि नीति और व्यवस्था पर भी नई बहस शुरू कर दी है. श्रद्धा पांडे की उपलब्धि जहां उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, वहीं यह बिहार में प्रशासनिक भर्ती प्रणाली और डोमिसाइल नीति पर विचार-विमर्श को भी आगे बढ़ा रही है.

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Tags: bpscBPSC ResultBPSC Topperhome-hero-pos-2
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