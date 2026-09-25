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BPSC Vacancy: सरकारी शिक्षक बनने का शानदार अवसर, आज से आवेदन शुरू, बेहतरीन होगी मंथली सैलरी

Sarkari Naukri BPSC Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. अप्लाई करने से पहले इन बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: September 25, 2026 1:49:00 PM IST

BPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.
BPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.


BPSC Recruitment 2026: बिहार में सरकारी शिक्षक (Govt Teacher) बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4.0 Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार शिक्षा विभाग में विभिन्न कक्षाओं के लिए 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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32 हजार से ज्यादा शिक्षक पदों पर होगी भर्ती

BPSC TRE 4.0 के तहत अलग-अलग कक्षा समूहों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 32,388 रिक्तियों में सबसे अधिक पद कक्षा 11 से 12 के लिए हैं.

कक्षा 1 से 5- 3,847 पद
कक्षा 6 से 8- 8,563 पद
कक्षा 9 से 10- 3,877 पद
कक्षा 11 से 12- 16,101 पद
कुल पदों की संख्या- 32,388

इस भर्ती में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए.

BPSC TRE 4.0 Application: कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर TRE 4.0 Recruitment 2026 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नए पेज पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. फॉर्म जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

BPSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन
BPSC Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

BPSC TRE 4.0 Application Fee कितनी है?

उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए ₹100 आवेदन शुल्क देना होगा. भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन करता है, तो उसे संबंधित प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग परीक्षा शुल्क देना होगा. इनमें कक्षा 1-5, 6-8, 9-10 और 11-12 के लिए आवेदन शामिल हैं. ऑनलाइन भुगतान के दौरान बैंक की ओर से लागू अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है.

26 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख

BPSC TRE 4.0 के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और संबंधित शिक्षक पद की आवश्यक शर्तों को आधिकारिक सूचना से जरूर जांच लें. भर्ती से जुड़ी परीक्षा, योग्यता, दस्तावेज और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी केवल BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को ही अंतिम मानें.

Tags: bpscBPSC Recruitment 2026home-hero-pos-3sarkari naukri
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