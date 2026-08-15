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BPSC Exam Calendar 2026 Released: बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, देखें यहां कब कौन सी है परीक्षा

BPSC Exam Calendar 2026 जारी हो गया है. 72वीं CCE, 71वीं CCE, बिहार न्यायिक सेवा, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर, ऑडिटर और रिसर्च ऑफिसर समेत प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तारीखें यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 9:11:28 AM IST

BPSC Exam Calendar 2026 Released: बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है.
BPSC Exam Calendar 2026 Released: बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है.


BPSC Exam Calendar 2026 Released: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 14 अगस्त को भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया से जुड़ा संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है. इस कैलेंडर में 71वीं और 72वीं इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (CCE) के अलावा बिहार न्यायिक सेवा, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर, ऑडिटर, रिसर्च ऑफिसर और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी भर्तियों की महत्वपूर्ण तारीखें शामिल हैं.

आयोग के अनुसार, 72वीं BPSC CCE की प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,189 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह तारीख खास तौर पर महत्वपूर्ण है.

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71वीं BPSC CCE का क्या है अपडेट?

71वीं CCE की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी. इस भर्ती में कुल 1,298 पद हैं. कैलेंडर के मुताबिक इसकी मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की जानी है, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त से सितंबर 2026 के बीच आने की संभावना है. वहीं, इससे पहले आयोजित 70वीं CCE में 2,035 रिक्तियां थीं. इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित की गई थी.

इन परीक्षाओं की तारीखें भी अहम

BPSC के संभावित कैलेंडर के अनुसार, उद्योग विभाग के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है. 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 30 मई 2026 को 173 पदों के लिए आयोजित की गई थी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेशों के अधीन रहेगी.

इसके अलावा प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के 300 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई 2026 को हुई थी और इसका परिणाम सितंबर 2026 में आने की संभावना है. ऑडिटर के 102 और रिसर्च ऑफिसर के 3 पदों के लिए परीक्षाएं क्रमशः 5 जुलाई और 15 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थीं. इनके परिणाम अगस्त 2026 में संभावित हैं.

BPSC उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना

BPSC ने साफ किया है कि परीक्षा कैलेंडर में दी गई सभी तारीखें संभावित (Tentative) हैं. प्रशासनिक या अन्य कारणों से इनमें बदलाव किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा की तैयारी के साथ आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर भी नजर बनाए रखें.

72वीं CCE समेत आगामी BPSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह कैलेंडर परीक्षा रणनीति और रिवीजन प्लान तैयार करने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

Tags: bpsc
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